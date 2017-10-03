Hazreti Süleyman'a ait olduğu düşünülen mühür ele geçirildi

ALINAN bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamamözü ilçesine bağlı Kızılcaören köyünde yaşayan S.Ö'nün evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada Hazreti Süleyman'a ait olduğu değerlendirilen bronz mühür, 2 adet 5 yapraklı, 3 adet 4 yapraklı üzerinde İbranice yazı ve işaretler bulunan 5 altın kitabe, üzerinde İbranice yazı ve işaretler bulunan altın görünümlü boğa figürlü heykelcik, 6 sayfalı Tevrat olduğu düşünülen metal kitabe, üzerinde İbranice yazı bulunan bronz muskalık ve 2 adet büyü kitabı olduğu düşünülen metal kitabe ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Amasya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.Ö'nün jandamadaki işlemleri devam ediyor.

Amasya Valisi Osman Varol, konuya ilişkin açıklamasında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başarılı bir operasyon yaptığını belirterek, ele geçirilen eserlerin müze müdürlüğünde incelenmesi sonucu, tarihi eser niteliğinin teyit edildiğini ancak eserlerin dönemlendirilmesinin uzmanlarca incelenmesinden sonra ortaya çıkacağını söyledi

