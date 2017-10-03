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Hazreti Süleyman'a ait olduğu düşünülen mühür ele geçirildi

Amasya'da düzenlenen operasyonda aralarında Hazreti Süleyman'a ait olduğu düşünülen bronz mührün de bulunduğu 11 parça tarihi eser ele geçirildi, olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

Hazreti Süleyman'a ait olduğu düşünülen mühür ele geçirildi

Amasya'da düzenlenen operasyonda aralarında Hazreti Süleyman'a ait olduğu düşünülen bronz mührün de bulunduğu 11 parça tarihi eser ele geçirildi, olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

03 Ekim 2017 Salı 14:22
Hazreti Süleyman'a ait olduğu düşünülen mühür ele geçirildi
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ALINAN bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Amasya İl Jandarma  Komutanlığı ekipleri, Hamamözü ilçesine bağlı Kızılcaören köyünde  yaşayan  S.Ö'nün evine operasyon düzenledi. 
Evde yapılan aramada Hazreti Süleyman'a ait olduğu değerlendirilen  bronz mühür, 2 adet 5 yapraklı, 3 adet 4 yapraklı üzerinde İbranice yazı ve  işaretler bulunan 5 altın kitabe, üzerinde İbranice yazı ve işaretler bulunan  altın görünümlü boğa figürlü heykelcik, 6 sayfalı Tevrat olduğu düşünülen metal  kitabe, üzerinde İbranice yazı bulunan bronz muskalık ve  2 adet büyü kitabı  olduğu düşünülen metal kitabe ele geçirildi. 
Ele geçirilen eserler Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Amasya Müze  Müdürlüğüne teslim edildi. 
Olayla ilgili gözaltına alınan S.Ö'nün jandamadaki işlemleri devam  ediyor. 
Amasya Valisi Osman Varol, konuya ilişkin açıklamasında, İl Jandarma  Komutanlığı ekiplerinin başarılı bir operasyon yaptığını belirterek, ele  geçirilen eserlerin müze müdürlüğünde incelenmesi sonucu, tarihi eser niteliğinin  teyit edildiğini ancak eserlerin dönemlendirilmesinin uzmanlarca incelenmesinden  sonra ortaya çıkacağını söyledi
 

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Anahtar Kelimeler:
AmasyaHazreti SüleymanMühür
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