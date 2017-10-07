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Hazırlıklar tamam! Mehmetçik Suriye'deki son düğümü çözmeye gidiyor

İdlib'e Türk askerinin konuşlandırılması için son hazırlıklar tamamlandı. Komandolar, tank ve obüsler sınırda. Plana göre Kayseri 1. Komando Tugayı güvenlikten, Malatya'daki 2. Ordu patlayıcı imhasından sorumlu

Hazırlıklar tamam! Mehmetçik Suriye'deki son düğümü çözmeye gidiyor

İdlib'e Türk askerinin konuşlandırılması için son hazırlıklar tamamlandı. Komandolar, tank ve obüsler sınırda. Plana göre Kayseri 1. Komando Tugayı güvenlikten, Malatya'daki 2. Ordu patlayıcı imhasından sorumlu

07 Ekim 2017 Cumartesi 09:56
Hazırlıklar tamam! Mehmetçik Suriye'deki son düğümü çözmeye gidiyor
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GAZETE Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın  Rusya Devlet Başkanı  Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede  Suriye'nin  İdlib kentinde oluşturulacak gözlemci kuvvetler konusunda anlaşmaya varılmasının ardından,  Türk Silahlı Kuvvetleri (  TSK) bölgeye asker sevkiyatı için hazırlıklarını tamamladı.

En güvenli zamanlamayı planlayan  TSK'nın kısa süre içerisinde  Suriye'deki son düğüm olarak görülen  İdlib'e asker konuşlandırması öngörülüyor.
1 AY ÖNCEKİ ZİRVEDE KARAR ÇIKMIŞTI

Türkiye,  Rusya ve  İran,  Kazakistan'ın başkenti  Astana'da 1 ay önce düzenledikleri zirvede,  İdlib'de oluşturulacak çatışmasızlık bölgesi konusunu masaya yatırmıştı. Zirvede,  İdlib'in yanı sıra komşu kentler  Lazkiye, Hama ve Halep'te gözlemci güçler konuşlandırılması kararına varılmıştı.  İdlib'den önce,  Dera ve Kuneytra, Rastan ve Talbise ve Doğu Guta olmak üzere  Suriye'de 3 çatışmasızlık bölgesi oluşturuldu.
GÜVENLİKLİ BÖLGE OLUŞTURULACAK

3 garantör ülkenin mutabakatı uyarınca, 3 ülkenin görevlendireceği gözlemciler, çatışmasızlık bölgesinin sınırını teşkil eden güvenlikli bölgelerde oluşturulacak kontrol ve gözlem noktalarında konuşlandırılacak.

Gözlemci kuvvetlerin asli görevi, "Esad rejimi ile muhalifler arasında çatışma yaşanmasını engellemek ve olası ateşkes ihlallerini gözlemlemek" şeklinde tanımlandı. Gözlemci kuvvetlerin faaliyetlerini eşgüdüm içerisinde yürütmelerini sağlamak üzere Müşterek Koordinasyon Merkezi kurulacak.
500 GÖZLEMCİ GÖREVLENDİRİLECEK

Türkiye ile  Rusya,  İdlib'de 500'er gözlemci görevlendirecek.  Putin'in  Ankara ziyareti sırasında,  İdlib'de yürütülecek faaliyetin detayları da belirlendi. Buna göre  İdlib'in içini  Türkiye, çevresini ise  Rusya güvence altına alacak.  İdlib'de görev yapacak.

TÜRK GÖZLEMCİ KAYSERİ 1. KOMANDO TUGAYI

Türk gözlemci gücünün güvenliğini sağlamak üzere  Kayseri 1.  Komando Tugayı görevlendirildi.  Kayseri'de konuşlu komandolar, hudut hattına intikali tamamladı.  Marmara Bölgesi'nde konuşlu tank ve obüsler de  İdlib'e gönderilmek üzere dün  Suriye sınırına ulaştı.  İdlib'in içini patlayıcılardan temizleme görevini ise  Malatya'daki İkinci Ordu'ya bağlı istihkam taburu üstlenecek.
İDLİB CİHATÇILARIN KONTROLÜNDE

İdlib bölgesi halen cihatçı örgütlerin oluşturduğu Heyet Tahrir el-Şam'ın (HTS) kontrolünde bulunuyor. Yaklaşık 25 bin militanı olduğu belirtilen HTS, cihatçı grupları yaz aylarında tek çatı altında topladı. HTS;  Şam,  İdlib ve Hama'da hem  Suriye rejim güçleri hem de ılımlı muhaliflerle çatışıyor.
" TSK İÇERDE RUSYA DIŞARDA"

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan,  İran gezisinden dönüşte,  İdlib'deki çatışmasızlık bölgesi hakkında da açıklama yapmıştı.

Erdoğan, " Rusya Devlet Başkanı  Putin,  Türkiye'deydi. Üçlü mekanizmayı nasıl çalıştıracağımızı görüştük. Bu konuda yol haritamız var. Çatışmasızlık bölgesinin sınırları konusunda, içeride ve dışarıda, görev paylaşımı yapıldı. Dışarıyı  Rusya, içeriyi  Türkiye güvence altına alacak.  TSK,  İdlib sınırları içinde,  Rusya Silahlı Kuvvetleri sınırların dışında görev yapacak" demişti.

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Son Güncelleme: 07.10.2017 09:59
Anahtar Kelimeler:
Habertürk GazetesiTürkiye CumhuriyetiRecep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanı ErdoğanTürk Silahlı Kuvvetleri
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