Hayır yemeği 26 kişiyi hastanelik etti

Eycelli Mahallesi'nde dün dağıtılan bir hayır yemeğindeki kabaklı börekten yiyen bazı kişiler rahatsızlandı. Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri görülen 26 kişi, Nazilli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada müdahale edilenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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