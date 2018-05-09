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Hayır yemeği 26 kişiyi hastanelik etti

26 kişi, hayır yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Hayır yemeği 26 kişiyi hastanelik etti

26 kişi, hayır yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

09 Mayıs 2018 Çarşamba 09:03
Hayır yemeği 26 kişiyi hastanelik etti
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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde dağıtılan bir hayır yemeğindeki kabaklı börekten yiyen 26 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. 

Eycelli Mahallesi'nde dün dağıtılan bir hayır yemeğindeki kabaklı börekten yiyen bazı kişiler rahatsızlandı. Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri görülen 26 kişi, Nazilli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada müdahale edilenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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