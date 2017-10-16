Hayat kurtaranlara hayatta kalma dersi!

SON günlerde ülke genelinde doktorlara yönelik şiddetin artması nedeniyle Bursa’daki aile hekimleri bir araya gelerek, kendilerini savunma amacıyla aikido dersleri almaya başladı. 500 üyesi bulunan Bursa Aile Hekimliği Derneğinin kadın ve erkek doktorları son 3 ayda haftada 2 gün 2’şer saat hem kendisinin hem de karşısındaki kişinin zarar görmesini önleyen savunma sporu olarak bilinen Aikido eğitimlerine devam ediyorlar. Aile Hekimliği Derneği Başkanı Ali Torun, şunları söylüyor:

Bir doktor bıçaklandı

“Vatandaşlara şifa sunan sağlıkçılara yönelik şiddetin kabul edilmesi mümkün değil, devlet bunun için etkili yasal önlemler almalıdır. Göstermelik tedbirlerle bunların önlenemediği artık çok açık. Üyelerimizin karşısındaki kişiye zarar vermeden kendilerini savunmaları için aikido dersi almalarını sağlıyoruz. Sağlıkçılara yönelik şiddete dikkat çekme amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Doktor Mehtap Aslan ise “Dövüldük, öldürüldük, saçımızdan sürüklendik. En son geçtiğimiz hafta Erzurum’da bir meslektaşımız bıçaklandı. Bizler de aile hekimleri olarak bakanlığa seslendik, milletvekilleriyle görüştük. Baktık olmuyor, saldırılara karşı savunmaya geçelim dedik. Biz dayak yemek istemiyoruz, karşımızdakine de zarar vermek istemiyoruz, çünkü halkın sağlığı için uğraşan insanlarız.”

‘Şiddete karşıyız’

Dr. Tülay Gündüzcü de hekimler olarak, sağlıkta şiddete karşı olduklarını ve kendilerini korumak için aikido sanatını öğrendiklerini anlattı. Dr. Devrim Öztürk ise şöyle konuştu: “Bizler sağlık çalışanları olarak hayatlarımızı, başka insanların yaşamları için adamış insanlarız. Sadece sağlıkta değil, hayatın bütün alanında şiddete karşıyız, Aikido, yaşam gücüyle bütünleşme yoludur. Felsefemiz, kendi yaşam gücümüzü geliştirmektir. Biz burada Bursa aile hekimleri olarak, haftada 2 gün, zaman, farkındalık, tekniksel bütünlük anlamında eğitim almaktayız.”

Doktorlara aikido eğitimi veren antrenör Oğuz Öcal ise aikidonun içerisinde şiddet bulunmadığı için doktorların bu sporu tercih ettiğini söyledi.

4,5 yıla kadar hapis cezası

Sağlık çalışanların hak arama yolları ceza kanununda 3 farklı suç eylemine göre ayrılmış. TCK’nın 125. maddesine göre hakaret suçunun cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası, şiddet uygulanması halinde TCK’nın 86. maddesine göre 18 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası, tehditte ise TCK’nın 106. maddesine göre 6 aya kadar hapis veya adli para cezası uygulanıyor.

5 yılda 27 bin hekime saldırı

Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından 2012 yılında kurulan 113 Beyaz Kod yardım hattı verilerine göre son 5 yılda 46 bin 361 olarak açıklandı. Yapılan başvurulardan 12 bin 489’u fiziksel, 31 bin 513’ünün sözel saldırı olduğu bildirildi. Şiddet gören sağlık çalışanlarından 27 bin 332’si hekim, 19 bin 29’u hekim dışı sağlık çalışanı. Resmi verilere göre Türkiye’de her gün 31 sağlık çalışanı şiddete maruz kalıyor.