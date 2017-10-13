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Havalimanında yılan ve timsah derisi yakalandı

Yakalanan deriler arasında Anakonda derisi de var

Havalimanında yılan ve timsah derisi yakalandı

Yakalanan deriler arasında Anakonda derisi de var

13 Ekim 2017 Cuma 10:01
Havalimanında yılan ve timsah derisi yakalandı
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ATATÜRK Havalimanı Gümrük Muhafaza Ekipleri tarafından çanta, cüzdan ve ayakkabı yapımında kullanılan yılan ve timsah derisi yakaladı. Derileri Kaçak yollarla yurda sokmaya çalışan Türk vatandaşı M.G hakkında ise kaçakçılık yapmak suçundan işlem yapıldı.

  Atatürk Havalimanı Gümrük Muhafaza Ekipleri, kaçakçılara göz açtırmıyor. Daha önce bir çok önemli operasyona imza atan Gümrük Muhafaza Ekipleri, kaçakçıların korkulu rüyası oldu. Gümrük Muhafaza Ekipleri geçtiğimiz Salı günü Singapur Havayollarının SQ392 sefer sayılı uçağıyla İstanbul’a gelen Türk vatandaşı M.G isimli şahısın şüpheli hareketlerde bulunması nedeniyle valizlerinde arama yaptı.

  Ekipler, M.G isimli şahsın beraberinde getirdiği iki valizi x ray cihazına koydu. Valizlerde yapılan incelemede piyasa değeri 120 bin lira olan 99 yılan derisi ve 3 adet timsah derisi bulundu.

  Yılan derilerini Malezya’da yılan çiftliklerinden alıyorlar

  Türkiye’ye yılan derisini sokmak izne bağlı olduğu için kaçak yollarla sokmayı seçen kaçakçılar, yılan derilerini Malezya’da bulunan yılan çiftliklerinden alıyor. Yılan çiftlikleri Malezya’da bu işin ticareti için kurulmuş olup dünyada birçok ülkeye deri satıyor.
  Türkiye’de fiyatı çok pahalı olan derileri kaçakçılar Malezya’dan çok ucuza alıyor. Buradan aldıkları yılan derilerini kaçak yollarla Türkiye’ye sokmaya çalışan kaçakçılar, bu derileri cüzdan, çanta, ayakkabı yapımında kullanıyor. Yapılan ayakkabılar çantalar ve cüzdanları binlerce dolara satıyor.

  Derilere el konuldu

  Malezya’da özel çiftliklerde yetiştirilen ve aralarında Anakonda derisinin de bulunduğu 99 yılan derisi ve 3 adet timsah derisine el koyan Gümrük Muhafaza Ekipleri, derileri yurda sokmaya çalışan M.G hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem yaptı. Atatürk Havalimanı Gümrük Muhafaza Müdürlüğünde ifadesi alınan M.G, adliye’ye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
YılanTimsah DerisiAtatürk HavalimanıGümrük Muhafaza Ekipleri
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