Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çift ekranlı ilk akıllı telefon Türkiye'de satışta! İşte özellikleri
Çift ekranlı ilk akıllı telefon...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 17 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı...

Havalimanı'nda yeni güvenlik önlemi

Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali’nde biletsiz bir kişinin kaçak yolla arındırılmış bölgeye geçerek uçağa binmeye çalışması sonrası alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Dış Hatlar gidiş ve transit noktalarında bulunan arama noktalarına Ultrasonik Kişi Algılama Sistemi yerleştirildi.

Havalimanı'nda yeni güvenlik önlemi

Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali’nde biletsiz bir kişinin kaçak yolla arındırılmış bölgeye geçerek uçağa binmeye çalışması sonrası alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Dış Hatlar gidiş ve transit noktalarında bulunan arama noktalarına Ultrasonik Kişi Algılama Sistemi yerleştirildi.

16 Mart 2018 Cuma 15:09
Havalimanı'nda yeni güvenlik önlemi
banner404

OCAK ayında Rıdvan K. isimli biletsiz bir yolcunun Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde arındırılmış salona kaçak yolla iki kez biletsiz girdiği tespit edilmişti. Yolcular için geçişe kapalı alandan bir şekilde arındırılmış salona girdiği saptanan kaçak yolcu, hakkında işlem uygulanmasının ardından yeni güvenlik önlemleri gündeme gelmişti. Bu önlemler İç Hatlar terminalinde cam kapılarla alınırken, Dış Hatlar terminalinde güvenlik noktalarına Ultrasonik Kişi Algılama Sistemi yerleştirildi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali gidiş ve transit noktalarında bulunan X-Ray cihazlarına Ultrasonik Kişi Algılama Sistemi yerleştirildi. Sistem cihazlar kapalı iken, güvenlik noktasından kontrol edilmeden kaçak yolla geçmek isteyen kişileri engelleyecek. Kontrol noktasında bulunan X-Ray cihazları kapalı olduğu zaman sistem devreye sokuluyor. Ses dalgaları ile çalışan sistem kapalı X-Ray cihazlarının arasından geçmek isteyen olduğu zaman sesli siren çalarak güvenlik memurlarını uyarıyor. Sesli uyarının ardından güvenlik görevlileri kaçak yolcuya müdahale ediyor.

SİSTEM TAV GÜVENLİK TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ

Ultrasonik Kişi Algılama Sistemi TAV Güvenlik tarafından geliştirildi. Sistem benzerlerinden farklı olarak tasarlandı. Sistem üzerinde değişiklik yapan TAV Güvenlik personeli, sisteme ihtiyaca göre eklemeler yaptı. Ultrasonik Kişi Algılama Sistemi Atatürk Havalimanında on noktaya yerleştirilecek

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Atatürk HavalimanıIç Hatlar TerminalGiriş NoktalarıRıdvan K
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kargocu kılığına girdiler! Yaşlı kadının önce ellerini bağlayıp...
Kargocu kılığına girdiler! Yaşlı kadının önce ellerini bağlayıp...
FETÖ'den 5 sanık hakkında müebbet hapis cezası
FETÖ'den 5 sanık hakkında müebbet hapis cezası
11 gündür kayıptı! Cansız bedenini bakın nerede buldular?
11 gündür kayıptı! Cansız bedenini bakın nerede buldular?

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim