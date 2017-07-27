Havada panik: Uçak doludan hasar gördü

ŞİDDETLİ yağışın etkili olduğu anlarda Atatürk Havalimanı'ndan kalkan ve İstanbul -Ercan seferini yapan Atlasglobal Havayolları'nın uçağında dolu nedeniyle hasar meydana geldi. Airbus A320 tipi uçağın burnu Atatürk Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra 5000 feet yükseklikte hasar görünce uçak geri dönerek Atatürk Havalimanı'na inmek zorunda kaldı. Uçak bakım için hangara alındı. Uçakta bulunan 121 yolcu başka bir uçakla Ercan'a gönderilecek.

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