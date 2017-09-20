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Hava saldırıları sürüyor

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e devam eden şiddetli hava saldırılarında en az iki sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı

Hava saldırıları sürüyor

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e devam eden şiddetli hava saldırılarında en az iki sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı

20 Eylül 2017 Çarşamba 19:19
Hava saldırıları sürüyor
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İDLİB'TEKİ AA muhabirinin bildirdiğine göre, kentin güneyindeki  köylere dün başlayan hava saldırıları bugün de sürdü.
 
Habit, Tel Havvaş, Cenebra köyleri ile Cercenez beldesi, öğleden sonra  hedef alındı. Cercenez beldesinde en az 2 sivil yaşamını yitirirken, çok sayıda  sivil yaralandı.
 
Dün saldırıya maruz kalan 13 bölgede 7 sivil hayatını kaybetmiş, üç  hastane ve sivil savunmaya (Beyaz Baretliler) ait üç yardım merkezi de  vurulmuştu.
 
AA muhabirine bilgi veren yerel kaynaklara göre, Sukeyk, Habit ve  Hamidiye köyleri ile Ter Ay bölgesine yönelik dün sabah saatlerindeki ilk  saldırılar Beşşar Esed rejimine ait savaş uçakları tarafından düzenlenmişti.
 
Öğleden sonra Han Şeyhun ve Kefer Nebil ilçeleri ile 5 köyü hedef alan  saldırıları gerçekleştiren savaş uçaklarının kime ait olduğu henüz tespit  edilemedi. 
 
İdlib'deki durum
 
Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne giren İdlib, iç savaş boyunca  rejimin yoğun saldırılarının adresi oldu.
 
Rejim, Han Şeyhun beldesine 4 Nisan'da yaptığı kimyasal silah  saldırısında en az 100 sivilin ölümüne sebep olmuştu.
 
Türkiye ve Rusya öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da  başlatılan ateşkes süreci sayesinde kente düzenlenen hava saldırıları yaklaşık  2,5 aydır durma noktasına gelmişti.
 
Ancak 2,5 milyon civarında sivilin yaşadığı kent, zaman zaman rejimin  topçu saldırılarının hedefi oluyordu.
 
Geçen hafta cuma ateşkesin garantörü Türkiye, Rusya ve İran,  İdlib'deki "çatışmasızlık bölgesi" sınırlarında anlaşmaya varmıştı. Garantör  ülkeler, kentte muhalifler ve doğusundaki rejim güçleri arasına gözlemci güç  göndermekte uzlaşmıştı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Muhalifler
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