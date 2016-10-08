Hastanesi'de yangın paniği

350 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi'nin çatı katında bulunan Fizik Tedavi Bölümü'nde, bu akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bandırma Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 7 itfaiye aracı, yangına müdahale etti. Bu sırada görevliler de yangının çıktığı bölüm ile alt katında yatan hastaları kantine taşıdı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.

Olay yerine gelip çalışmaları yakından takip eden Bandırma Kaymakamı Tuncay Sonel, "Yangın haberini alınca hemen müdahale ettik. Şu anda kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor" dedi.

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