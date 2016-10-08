Hastanesi'de yangın paniği

Olay yerine gelip çalışmaları yakından takip eden Bandırma Kaymakamı Tuncay Sonel, "Yangın haberini alınca hemen müdahale ettik. Şu anda kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor" dedi.
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