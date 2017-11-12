Hastanede şok! Fotoğrafları koridora bile asıldı

İSTANBUL'DA özel bir hastanede Sabah temizliği yapıldığı sırada koridorda refakatçi gibi dolanan hırsız, ilk bulduğu odaya girerek bir hastanın cep telefonunu ve çantasını çalarak kayıplara karıştı. Tedavisi devam eden hastanın eşyalarını çalan hırsızın koridorda dolandığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da bir hastanenin beyin cerrahisi bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah temizliği için beyin cerrahisi biriminde bulunan bütün hasta yakınları ve refakatçileri birim dışına çıkarıldı. Temizlik yapıldığı sırada kimliği belirsiz bir kişi çevresini kontrol ederek koridor boyunca teker teker bütün odalarda keşif yaptı. Hastaların bulunduğu her odaya ayrı ayrı giren şüpheli kadın daha sonra yüzünü de kapatarak kattan ayrıldı. Kısa bir süre sonra refakatçi gibi tekrar kata gelerek ilk bulduğu odadan içeriye giren hırsız, tedavisi devam bir kişinin cep telefonuyla çantasını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın koridorda inceleme yapması ve eşyaları çalıp rahat bir şekilde ayrılması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

HIRSIZIN FOTOĞRAFLARINI KORİDORLARA ASTILAR

Temizliğin sona ermesi ve doktorların incelemeleri tamamlandıktan sonra refakatçi Ramazan Yıldız, hasta annesinin yanına geldi. Annesinin çantasıyla cep telefonunun yanında olmadığını anlayan Ramazan Yıldız, durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Hastaneye gelen polis ekipleri koridorda incelemelerini tamamladıktan sonra güvenlik kamerasını inceledi. Soyulduğunu anlayan talihsiz kadının oğlu görüntülerin bir kopyasını alarak şüphelinin fotoğrafını hastanenin ilgili koridorlarına astırdı.

“YARIN BAŞKALARININ DA CANI YANAR”

Eşyaları çalınan hasta kadının oğlu Ramazan Yıldız, “Dün sabah saatlerinde hastanenin bulunduğumuz katında temizlik yapılacağı için katın boşaltılacağı söylendi. Güvenlik arkadaşlar refakatçileri dışarıya çıkardılar, biz dışarıya çıktık. Temizlikçi ve doktorların kontrolleri bittikten sonra odaya döndüğümüz zaman annemin çantasının ve telefonunun odada olmadığını fark ettik. Güvenliğe başvurduk, ardından polislere durumu bildirdik. Olayın gerçekleştiğini kamera görüntülerinden tespit edince çalan kadının fotoğrafını koridora astırdık. Çantanın içerisinde çok önemli bir şeyler yoktu ama benim bugün değersiz de olsa eşyalarımı çalan yarın başkasının da canını yakar” dedi.

HIRSIZLIK ANI KAMERALARA YANSIDI

Kameralara yansıyan görüntülerde şüpheli bir kadın koridorda kimsenin olmadığı bir anda yürüyerek ilerliyor. Odaların içine teker teker giren şahıs koridoru tamamladıktan sonra tekrar geriye geliyor. Bir süre sonra tekrar hastaların kaldığı odaların bulunduğu yere gelen kadının, bir hastanın çanta ve cep telefonunu alarak ortadan kaybolduğu görülüyor.