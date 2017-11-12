Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108949
ALTIN
158.492
DOLAR
3.8578
STERLİN
5.0933
EURO
4.4970
Erkeğin düzenli işi olmaması boşanma sebebi
Erkeğin düzenli işi olmaması boşanma...
Kıl dönmesi nedir, belirtileri nelerdir?
Kıl dönmesi belirtileri nelerdir?
Kadınlar, prostat kanserinde erkeklerin hayatını kurtarıyor
Erkeklerin hayatını kurtarıyor
banner468

Hastanede şok! Fotoğrafları koridora bile asıldı

İstanbul'da özel bir hastaneye dadanan hırsız bir hastanın çantasını çalarak kayıplara karıştı. Refakatçi gibi girdiği hastaneden hastaların çantasını çaldı.

Hastanede şok! Fotoğrafları koridora bile asıldı

İstanbul'da özel bir hastaneye dadanan hırsız bir hastanın çantasını çalarak kayıplara karıştı. Refakatçi gibi girdiği hastaneden hastaların çantasını çaldı.

12 Kasım 2017 Pazar 12:00
Hastanede şok! Fotoğrafları koridora bile asıldı
banner404

İSTANBUL'DA özel bir hastanede Sabah temizliği yapıldığı sırada koridorda refakatçi gibi dolanan hırsız, ilk bulduğu odaya girerek bir hastanın cep telefonunu ve çantasını çalarak kayıplara karıştı. Tedavisi devam eden hastanın eşyalarını çalan hırsızın koridorda dolandığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da bir hastanenin beyin cerrahisi bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah temizliği için beyin cerrahisi biriminde bulunan bütün hasta yakınları ve refakatçileri birim dışına çıkarıldı. Temizlik yapıldığı sırada kimliği belirsiz bir kişi çevresini kontrol ederek koridor boyunca teker teker bütün odalarda keşif yaptı. Hastaların bulunduğu her odaya ayrı ayrı giren şüpheli kadın daha sonra yüzünü de kapatarak kattan ayrıldı. Kısa bir süre sonra refakatçi gibi tekrar kata gelerek ilk bulduğu odadan içeriye giren hırsız, tedavisi devam bir kişinin cep telefonuyla çantasını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın koridorda inceleme yapması ve eşyaları çalıp rahat bir şekilde ayrılması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

HIRSIZIN FOTOĞRAFLARINI KORİDORLARA ASTILAR

Temizliğin sona ermesi ve doktorların incelemeleri tamamlandıktan sonra refakatçi Ramazan Yıldız, hasta annesinin yanına geldi. Annesinin çantasıyla cep telefonunun yanında olmadığını anlayan Ramazan Yıldız, durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Hastaneye gelen polis ekipleri koridorda incelemelerini tamamladıktan sonra güvenlik kamerasını inceledi. Soyulduğunu anlayan talihsiz kadının oğlu görüntülerin bir kopyasını alarak şüphelinin fotoğrafını hastanenin ilgili koridorlarına astırdı.

“YARIN BAŞKALARININ DA CANI YANAR”

Eşyaları çalınan hasta kadının oğlu Ramazan Yıldız, “Dün sabah saatlerinde hastanenin bulunduğumuz katında temizlik yapılacağı için katın boşaltılacağı söylendi. Güvenlik arkadaşlar refakatçileri dışarıya çıkardılar, biz dışarıya çıktık. Temizlikçi ve doktorların kontrolleri bittikten sonra odaya döndüğümüz zaman annemin çantasının ve telefonunun odada olmadığını fark ettik. Güvenliğe başvurduk, ardından polislere durumu bildirdik. Olayın gerçekleştiğini kamera görüntülerinden tespit edince çalan kadının fotoğrafını koridora astırdık. Çantanın içerisinde çok önemli bir şeyler yoktu ama benim bugün değersiz de olsa eşyalarımı çalan yarın başkasının da canını yakar” dedi.

HIRSIZLIK ANI KAMERALARA YANSIDI

Kameralara yansıyan görüntülerde şüpheli bir kadın koridorda kimsenin olmadığı bir anda yürüyerek ilerliyor. Odaların içine teker teker giren şahıs koridoru tamamladıktan sonra tekrar geriye geliyor. Bir süre sonra tekrar hastaların kaldığı odaların bulunduğu yere gelen kadının, bir hastanın çanta ve cep telefonunu alarak ortadan kaybolduğu görülüyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
özel HastaneHırsızçantaİstanbulSabahBugünRamazan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşiret düğününde yüzlerce kişi, apaçi dansıyla coştu
Aşiret düğününde yüzlerce kişi, apaçi dansıyla coştu
PKK'ya tarihi darbe! İşte öldürülen üst düzey teröristler...
PKK'ya tarihi darbe! İşte öldürülen üst düzey teröristler...
İstanbullunun kitap fuarına akmasının sebebi ortaya çıktı
İstanbullunun kitap fuarına akmasının sebebi ortaya çıktı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim