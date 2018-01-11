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Hastanede skandal görüntüler! Hemşire yeni doğan bebeği...

Samsun'da özel bir hastanenin yeni doğan servisinde çekildiği iddia edilen görüntülerde iki hemşirenin yaptıkları kan dondurdu

Hastanede skandal görüntüler! Hemşire yeni doğan bebeği...

Samsun'da özel bir hastanenin yeni doğan servisinde çekildiği iddia edilen görüntülerde iki hemşirenin yaptıkları kan dondurdu

11 Ocak 2018 Perşembe 08:52
Hastanede skandal görüntüler! Hemşire yeni doğan bebeği...
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SAMSUN'DA özel bir hastanenin yeni doğan ünitesinde çalışan 2 hemşireye yeni doğmuş bir bebek emanet edildi. 2 hemşire bebeklerle ilgileniyordu.

Bebek ağlamaya başlayınca genç kız onun bir 'insan' olduğunu unutarak, daha ilk adımı attığı mesleğinin kutsallığını ayaklar altına aldı. Yeni doğmuş bebeği bir oyuncak gibi tuttu, yatağına yatırdı ve kendince susturmaya çalıştı.

BEBEĞİN YÜZÜ KIPKIRMIZI OLDU

Önce ağzını sıktı, sonra da ağzını kapattı. Bebeğin ağlaması kesilmedi aksine daha da arttı. Hatta yüzü kıpkırmızı oldu. Stajyer hemşire ağlayan bebeğin ağzını kapattı ve o anlarda, 'Sonrasında linç ediyorlar' diyerek kamuoyundan gelen haklı tepkilere dalga geçti. Onu kayda alan arkadaşı bile bir an için içinde bulunduğu hatanın farkına vardı ama o bu davranışına devam etti.

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HastaneSkandalHemşire
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