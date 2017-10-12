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Hastanede silahlı çatışma çıktı: 1 polis şehit, 1 zanlı yaralandı

Ankara’nın Kahramankazan İlçesi'nde bir kişinin öldüğü olay ardından Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verirken rahatsızlanan zanlılardan biri hastaneye kaldırıldı. Bu sırada çıkan silahlı çatışmada bir polis memuru ve gözaltındaki şüphelilerden Aziz Erol ağır yaralandı. Yarılalar, Hamdi Eriş Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisine alındı. Daha sonra polisin şehit olduğu açıklandı

Hastanede silahlı çatışma çıktı: 1 polis şehit, 1 zanlı yaralandı

Ankara’nın Kahramankazan İlçesi'nde bir kişinin öldüğü olay ardından Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verirken rahatsızlanan zanlılardan biri hastaneye kaldırıldı. Bu sırada çıkan silahlı çatışmada bir polis memuru ve gözaltındaki şüphelilerden Aziz Erol ağır yaralandı. Yarılalar, Hamdi Eriş Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisine alındı. Daha sonra polisin şehit olduğu açıklandı

12 Ekim 2017 Perşembe 14:02
Hastanede silahlı çatışma çıktı: 1 polis şehit, 1 zanlı yaralandı
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ANKARA'NIN Kahramankazan İlçesi'nde mevsimlik işçi 25 yaşındaki Ömer D., akrabası 16 yaşındaki R.D.´yi kaçırması sırasında kendilerini takip eden kızın ağabeyinin silahından çıkan mermiler aracı kullanan 40 yaşındaki Ekrem G.'nin ölümüne neden oldu. 
Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verirken rahatsızlanan zanlılardan biri hastaneye kaldırılması sırasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan polis memurunun şehit olduğu bildirildi. Aynı silahlı çatışmada yaralanan gözaltındaki şüphelilerden Aziz Erol ağır yaralı olarak Hamdi Eriş Devlet Hastanesi´nde yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor. 
DHA'nın haberine göre olay, Ankara´nın Polatlı İlçesi'nde mevsimlik işçi olarak çalışan 25 yaşındaki Ömer D., Kahramankazan İlçesi'nde yine mevsimlik işçilerden akrabası 16 yaşındaki R.D. ile gönül ilişkisiyle başladı. Ömer D., ailesi ve yakınları aracılığıyla R.D. ile evlenme isteğini iletti. Aile bu isteği reddetti. Bu gelişmeler üzerine Ömer D., aralarında Ekrem G.'nin de bulunduğu 3 arkadaşı ile Kahramankazan İlçesi Kumpınar Mahallesi'ndeki ailesi ile birlikte konakladığı çadıra gelerek R.D.´yi kaçırdı. Kızlarının kaçırıldığını gören ailenin yakınları otomobille takibe başladı. Kahramankazan´dan başlayan kovalamaca Ankara çevre yolundan tekrar ilçeye kadar devam etti. Saatlerce süren ve filmleri aratmayan uzun kovalamaca Kahramankazan İmrendi Mahallesi yol ayrımında son buldu. Kızın yakınları otomobilin lastiklerine silahlarla ateş ederek aracın yavaşlamasına, ardından da bu araca çarparak yoldan çıkmasına neden oldu.
13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 
Otomobillerinden inen taraflar arasında başlayan arbede sırasında iddiaya göre kızın ağabeyi 25 yaşındaki Abdulkadir D.'nin silahından çıkan mermiler kızın kaçırıldığı otomobilin sürücüsü 6 çocuk babası 40 yaşındaki Ekrem G.'ye isabet etti. Ekrem G. kaza yerinde öldü. Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 13 kişiyi gözaltına aldı. 
Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürerken, R.D. yaşı küçük olduğu için Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. 
Hayatını kaybeden Ekrem G. ise defnedilmek üzere Polatlı´ya gönderilirken, emniyet güçleri olayların daha da büyümesini engellemek için mevsimlik işçilerin konakladığı çadırda güvenlik önlemi aldı.
 
POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU 
Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verirken rahatsızlanan zanlılardan biri hastaneye kaldırılması sırasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan polis memurunun şehit olduğu bildirildi. 
Aynı silahlı çatışmada yaralanan gözaltındaki şüphelilerden Aziz Erol ağır yaralı olarak Hamdi Eriş Devlet Hastanesi´nde yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
AnkaraKahramankazançatışma
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