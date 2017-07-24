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Hastanede saldırıya uğrayan doktor konuştu

İstifa ettiği iddia edilen Turhan, "Ben Kamu Hastaneler Birliği ile yaptığım görüşmede acil serviste çalışmak istemediğimi, asistanlık sürecim başlayana kadar burada çalışacaksam istifa edeceğimi söyledim" dedi

Hastanede saldırıya uğrayan doktor konuştu

İstifa ettiği iddia edilen Turhan, "Ben Kamu Hastaneler Birliği ile yaptığım görüşmede acil serviste çalışmak istemediğimi, asistanlık sürecim başlayana kadar burada çalışacaksam istifa edeceğimi söyledim" dedi

24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:08
Hastanede saldırıya uğrayan doktor konuştu
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SAKARYA'NIN Sapanca Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülen 3 yaşındaki çocuğun annesi tarafından saldırıya uğrayan ve olay sonrasında istifa ettiği öne sürülen Dr. Fatma Banu Turhan yaşadıklarını anlattı.
Gazete Habertürk'ten Kaan Oktar'ın haberine göre, 39 derece ateşle gelen çocuğun muayenesinden sonra yapılması gerekenleri söylediğini ve hemşireye yönlendirdiğini belirten Turhan, annenin “Siz bakacaksınız, hemşireye yönlendirmeyeceksiniz” diyerek saldırdığını ifade etti. Fiziki olarak ilk kez saldırıya uğradığını ancak öncesinde birçok olumsuzluk yaşadığını kaydeden Turhan, “Yapılan basın açıklamasında benim kesinlikle istifa ettiğim söylendi ancak ben Kamu Hastaneler Birliği ile yaptığım görüşmede acil serviste çalışmak istemediğimi, asistanlık sürecim başlayana kadar burada çalışacaksam istifa edeceğimi söyledim. Yaşananları atlatmaya çalışıyorum, yaşadığım travmaya zaten boğazımda yaşadığım sorun da eklendiği için konuşmakta dahi zorluk çekiyorum. Kesinlikle tekrar acil serviste çalışmak istemiyorum” diye konuştu. Olayla ilgili hukuki süreç başlattığını söyleyen Turhan, “Bu yaşanan son olay olmayacak, tüm meslektaşlarıma sabır ve metanet diliyorum” ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
HastaneSaldırıIstifa
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