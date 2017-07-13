Hastanede 'Eğlenceli Ameliyat' dönemi

UYGULAMA kapsamında hastanede ameliyat edilecek çocuklar aileleriyle birlikte karşılanarak bilgilendirici broşür, kart, video ve süper kahraman kostümleriyle ameliyat sürecinin eğlenceli hale getirilmesi hedefleniyor.

'KAYGILARINI GİDERMEYE ÇALIŞIYORUZ'

ALKÜ Çocuk Gelişimi Uzmanı İlkay Kocaakça, ameliyatı daha keyifli bir ortama sokmak amacıyla bu projeyi geliştirdiklerini söyledi. Projede aileleri birkaç yönden rahatlatmaya çalıştıklarını belirten Kocaakça, "İlk olarak bir broşür hazırladık. Burada ailelere önerilerimiz yer almaktadır. Daha sonra çocuklarımızın ameliyat kaygılarını önlemeye yönelik ameliyatın süreçlerini anlattığımız resimli kartlarımızı hazırlayarak bu durumu onlara eğlenceli şekilde anlatmaya çalışmaktayız. Çocuklarımızın ameliyat gününün sabahından çıkışına kadar olan süreyi anlatan bir video hazırladık. Bu video çalışması çocuk cerrahisi servisimizde gösterilmektedir. Ameliyat günü çocuklar için daha sevimli olsun istedik. Onları ameliyat gününün süper kahramanları olsun istediğimiz için süper kahramanların kostümlerini ve maskelerini hazırladık. Bu projeyle birlikte umuyoruz ki ameliyat kaygısı olmasın, çocuklarımızın ameliyat süreci ileride güzel bir şekilde anlatabileceği hatıra olarak kalsın" dedi.

'HİZMET VE GÜVEN KALİTESİNİ ARTTIRIYORUZ'

Hastane Yöneticisi Dr. Tevfik Yazan da sağlıkta gerçekleşen dönüşümlere ayak uydurduklarını söyledi. Yazan, "Hasta ve hasta yakınlarımıza verdiğimiz sağlık hizmetinin her gün kalitesini ve güvenirliğini arttırmak için çalışma arkadaşlarımızla birlikte çaba sarf etmekte, daha da çalışmaktayız. Bugün gençlerimizin ameliyat korkularını bir nebze olsun azaltmak için bir proje hazırladık. Bu günün kahramanı çocuklarımızın ameliyat sürecini eğlenceli şekilde anlatmaya çalıştık. Uygulamadan çocuklarımız ve aileler oldukça memnun. Bu memnuniyet bizleri daha da mutlu etmektedir" diye konuştu.