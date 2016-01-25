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Hastane ziyareti kanlı bitti

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan'ın eşi Murat Hürriyet, kayınpederini ziyaret için gittiği Kocaeli'deki bir özel hastanede, eşinin kardeşi tarafından hastane odasında bıçaklandı. Durumu ağır olan Kaplan ameliyata alındı

Hastane ziyareti kanlı bitti

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan'ın eşi Murat Hürriyet, kayınpederini ziyaret için gittiği Kocaeli'deki bir özel hastanede, eşinin kardeşi tarafından hastane odasında bıçaklandı. Durumu ağır olan Kaplan ameliyata alındı

25 Ocak 2016 Pazartesi 20:14
Hastane ziyareti kanlı bitti
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CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan'ın eşi Murat Hürriyet, Kocaeli'deki bri özel hastane odasında kayınbiraderi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre için Tekirdağ'dan sevk edildiği Kocaeli'deki bir özel hastanede rehabilitasyon tedavisi gören kayınbabası Şaban Kaplan'ı ziyarete gelen Murat Hürriyet, CHP'li vekil eşinin kardeşi ile bir anda hastane odasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında taşıdığı bıçağına sarılan Emrah K., eniştesini vücudunun 3 yerinden bıçaklayarak hastaneden kaçtı.

HASTANE ODASINDA VEKİL ABLASININ EŞİNİ BIÇAKLADI
Bağrışmalar üzerine odaya gelen hemşireler tarafından ilk müdahalesi yapılan Murat Hürriyet acil ameliyata alınırken olay yerine polis ekipleri çağırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri hastanede güvenlik kameralarını inceleme altına alırken olayı haber alan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan apar topar hastaneye geldi. Kaplan'ın ardından ise Murat Hürriyet'in yakınları ve Kocaeli protokolünden de hastaneye çok sayıda kişi gelerek olay hakkında bilgi aldılar.

KAÇAN ZANLI KISA SÜREDE YAKALANDI
Hastanedeki incelemelerin ardından kaçan Emrah K.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri kısa süre sonra gözaltına alınarak İzmit İlçe Asayiş Müdürlüğü'ne götürüldü. Emrah K.'nin polis tarafından sorgusu sürüyor.

CHP'Lİ VEKİL EŞİNİN DURUMU AĞIR
Polis hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak hastane personelinin de ifadesine başvurdu. Acilen ameliyata alınan Murat Hürriyet'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay hakkında soruşturmayı sürdürüyor.

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Son Güncelleme: 25.01.2016 20:15
Anahtar Kelimeler:
CHPKocaliFatma Hürriyet Kaplan
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