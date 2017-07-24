Hastane dönüşü kaza: 3 yaralı

KAZA, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ordu karayolu Kavaktepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'un Kargı ilçesinde ikamet eden Menderes Alaçam, hasta olan 7 yaşındaki kızı Tuhanna Alaçam'ı tedavisi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi. Hastane dönüşü Çorum'a giden Menderes Alaçam idaresindeki 19 RA 916 plakalı otomobil, önce biçerdövere, ardından da Türk Kızılayı kan aracına çarpıp devrildi. Kazada araç sürücüsü Menderes Alaçam ile eşi Sümeyye Alaçam (34) ve kızı Tuhanna Alaçam yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sümeyye Alaçam'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.