Hastane'de korkutan yangın

ALINAN bilgiye göre, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin A blok 3. katında bulunan kadın doğum kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye kısa sürede yangını söndürdü. Kadın doğum kısmında bulunan hastalar ise tedbir olarak hastanenin diğer bölümlerine nakledildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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