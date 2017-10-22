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Hasta yakını, erkek hemşirenin burnunu kırdı

Gaziantep'te gürültü yaptıkları iddiasıyla tartıştığı hasta yakını A.T.'nin, elindeki anahtarla yüzüne yumruk attığı erkek hemşire 28 yaşındaki Abdulaziz Bilik'in burnu kırıldı

Hasta yakını, erkek hemşirenin burnunu kırdı

Gaziantep'te gürültü yaptıkları iddiasıyla tartıştığı hasta yakını A.T.'nin, elindeki anahtarla yüzüne yumruk attığı erkek hemşire 28 yaşındaki Abdulaziz Bilik'in burnu kırıldı

22 Ekim 2017 Pazar 17:25
Hasta yakını, erkek hemşirenin burnunu kırdı
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OLAY, dün akşam saatlerinde Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yatan hastaların servisinde görevli erkek hemşire Abdulaziz Bilik, yüksek ses geldiği için girdiği odada kendi aralarında tartışan hasta yakınlarını uyardı. Bu sırada Bilik ile hasta yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında odada yatan çocuk hastanın dayısı olduğu belirtilen A.T., cebindeki anahtarlığı avuçlayıp görevli Abdulaziz Bilik'e yumruk attı. Görevlileri tarafından ayrılan taraflardan erkek hemşier Abdulaziz Bilik'in yapılan muayenesinde burnunun kırıldığı belirlendi. Derisinin de soyulduğu burnuna 8 dikiş açılan Abdulaziz Bilik, iş göremez raporu alarak hasta yakını A.T.'den şikayetçi oldu. Bunun üzerine hasta yakını A.T., polis tarafından gözaltına alındı.

Olaydan sonra bir süre bilincini kaybettiğini belirten Abdulaziz Bilik, şunları söyledi:

"Seslerden rahatsız olan hasta yakınları şikayet amacıyla bizim yanımıza geldiler. Biz de arkadaşımla odaya giderek uyardık. Tanımadığım biri içeriyi girip hakaret ederek üzerime yürüdü. Beni odadan çıkaran arkadaşımla tartıştıktan sonra ona vuracağını görüp ayırmak için müdahale ettim. Annesinin arkasından elindeki anahtarla yüzüme yumruk attı. Burnum kanamaya başladıktan sonra yere düştüm. Daha sonra çok ağır bir darbe aldığım için ne olduğunu anlayamadım. Biraz kendime geldiğimde hasta yakınının bıçakla üzerime geldiğini gördüm. Daha sonra hasta yakınları beni başka odaya aldılar. Şikayetçi oldum. Böyle insanların elini kolunu sallayıp sağlık çalışanlarına bunların yapılmaması için devletin bana verdiği tüm imkanları kullanacağım. Şu anda burnum çok ağır durumda, konuşmakta bile zorlanıyorum. Burnumda kırık ve 8 tane dikiş var. O an gözüme de gelebilirdi."

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Anahtar Kelimeler:
GaziantepAbdulaziz Bilik
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