Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

EDİNİLEN bilgiye göre, Fatsa’dan aldığı hastayı Ordu’ya götüren Ünal T.’nin kullandığı 52 AB 961 plakalı ambulans, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarptı. Kaza maddi hasarla atlatılırken, hasta, olay yerine gelen başka bir ambulansla Ordu'daki bir hastaneye sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.