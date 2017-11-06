Hasta taşıyan ambulans ile tır çarpıştı

KAZA , akşam saatlerinde Tüpraş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnönü Caddesi istikametinden Aliağa Devlet Hastanesi'ne hasta taşıyan 35 V 7602 plakalı ambulans , kavşakta 43 yaşındaki M.A. idaresindeki 34 TL 4074 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası ambulansta bulunan hasta, başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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