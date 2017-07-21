Hapis cezası vardı: Yakalandı

SİVAS İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 13.50 gram eroin, 8.27 gram bonzai, 79.53 gram afyon sakızı ve 26 adet ectasy hap ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 12 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden şahıs da saklandığı evde yakalandı. Operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs cezaevine gönderilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.