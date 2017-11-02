Hangi Türk üniversitesi şeytanla mücadele için uzman arıyor?

KARAMANOĞLU Mehmetbey Üniversitesi akademik personel almak için ilan verdi.

Hükümete yakın Sabah gazetesinde dün yayımlanan ilanda birçok alanda çalışmak üzere Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent alımı için aranan özellikler yer aldı.

İlanda “Felsefe ve Din Bilimleri” bölümünde çalışacak bir Yardımcı Doçent alınacağı belirtildi. İlanın açıklamasında ise “Kur’an ve Sünnet rehberliğinde şeytanla mücadele edecek insan eğitimi üzerine çalışmaları olmak” şartının arandığı vurgulandı.

Ancak bu şartlara uyan Türkiye’de bir kişi var.

YÖK kayıtlarında, “Kur’an ve Sünnet rehberliğinde şeytanla mücadele edecek insan eğitimi üzerine çalışmaları olmak” konusunda tez yazan, çalışması olan sadece Mustafa Çoban bulunuyor.

MECLİS GÜNDEMİNDE

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, ilanı TBMM gündemine taşıdı. Havutça, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde “İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümüne alınacak yardımcı doçent kadrosu için, ‘Kur’an ve Sünnet rehberliğinde şeytanla mücadele edecek insan eğitimi üzerine çalışmaları olmak’ kriteri nasıl belirlenmiştir?” ifadelerini kullandı. Havutça şu soruları da önergesine ekledi:

"YÖK kayıtlarında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalında Mustafa Çoban adlı öğrencinin “Kur’an ve Sünnet rehberliğinde şeytanla mücadele edecek insan eğitimi” konusunda doktora tezi hazırladığı görülmektedir. Bu konuda doktora çalışması bulunan başka kimse yoksa, söz konusu Yardımcı Doçent Kadrosu ilanı, Mustafa Çoban adlı öğrenci için mi verilmiştir?

‘Adrese teslim’ kadro iddiası gerçekse, ‘şeytanla mücadele edecek insan eğitimi’ konusunda Anadolu’daki tabirle ‘şeytana pabucu ters giydirecek’ bu ilanı hazırlayan akademik kadrosu ödüllendirmeyi düşünür müsünüz?”