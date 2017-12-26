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Hamile karısını sevgilisiyle basan koca serbest kalsın kampanyası

Tekirdağ'da 4 aylık hamile karısının sevgilisini evdeki gardıropun içinde yakalayarak öldüren ve tutuklanan kocanın serbest bırakılması için internette imza kampanyası başlatıldı

Hamile karısını sevgilisiyle basan koca serbest kalsın kampanyası

Tekirdağ'da 4 aylık hamile karısının sevgilisini evdeki gardıropun içinde yakalayarak öldüren ve tutuklanan kocanın serbest bırakılması için internette imza kampanyası başlatıldı

26 Aralık 2017 Salı 17:03
Hamile karısını sevgilisiyle basan koca serbest kalsın kampanyası
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TEKİRDAĞ'IN Saray ilçesindeki evinde, eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen Serkan Sevim'i bıçakla öldüren ve mahkemece tutuklanan Tayfun Vuran'ın (35) serbest bırakılması için imza kampanyası başlatıldı.

KARISININ SEVGİLİSİNİ EVDE YAKALADI

Olay, geçen cumartesi günü, Ayaspaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Saray'daki bir fabrikada çalışan Tayfun Vuran, iş yerinden erken çıkıp, evine geldi. Anahtarıyla kapıyı açamayan Vuran, evden gelen sesler üzerine şüphelenip, telefonla eşi Kader Vuran'ı aradı. Kader Vuran, eşinden çiğ köfte alıp, eve öyle gelmesini istedi. Tayfun Vuran ise ısrarla eve girmek istedi. Kapıda süren tartışmanın ardından Kader Vuran, kapıyı açtı. Odaları gezen Tayfun Vuran, 7 yaşındaki çocuğunun uyuduğu odadaki gardıropta, evli ve 3 çocuk babası Serkan Sevim'i yakaladı. Tayfun Vuran, mutfaktan aldığı bıçakla Serkan Sevim'i öldürdü. Ardından 4 aylık hamile eşi Kader Vuran'ı bıçakla yaraladı. Tayfun Vuran, polisi arayıp, kendisini ihbar ettikten sonra eve sağlık ekibi çağırdı. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Tayfun Vuran, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

İNTERNETTE İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Olayın ardından imza platformu 'www.change.org' üzerinden Tayfun Vuran'ın serbest bırakılması için kampanya başlatıldı. Kampanyanın açıklamasında, 'Değer verdiği eşinden uğratıldığı alçakça ihanet sonucu bir gecede hayatı kararan, ailesi için gece yarısına kadar çalışıp, gördüğü manzara karşısında aslında en büyük mağduriyeti yaşayan Tayfun Vuran kardeşimiz için adalet istiyoruz. Unutmayalım ki yaşanan bu talihsiz durum, hepimizin başına gelebilir' denildi.

10 BİN İMZA TOPLANDI

Kampanyayla 24 saatte yaklaşık 10 bin imza toplandı. Toplanan imzaların Adalet Bakanlığı'na iletileceği belirtildi.

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