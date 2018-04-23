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Hamile kadını tekme tokat dövdü!

Hatay’ın Antakya ilçesinde 8 aylık hamile bir kadın kendisine çarpan motosikletli tarafından darp edildi. Kendisine müdahale eden yaşlı adamı da kaskla yaralayan şahıs, yoldan geçen asker tarafından etkisiz hale getirildi

Hamile kadını tekme tokat dövdü!

Hatay’ın Antakya ilçesinde 8 aylık hamile bir kadın kendisine çarpan motosikletli tarafından darp edildi. Kendisine müdahale eden yaşlı adamı da kaskla yaralayan şahıs, yoldan geçen asker tarafından etkisiz hale getirildi

23 Nisan 2018 Pazartesi 23:39
Hamile kadını tekme tokat dövdü!
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EDİNİLEN bilgiye göre, Hatay’ın Antakya ilçesinde bir motosikletli 8 aylık hamile bir kadına çarptı. Kadın sürücüye tepki gösterince motosikletli hamiye kadını darp etti. 
 
Yoldan geçen yaşlı bir adam şahsın hamile kadına tekme atmasına müdahale ederken, saldırgan bu kez yaşlı adamı hedef aldı. Yaşlı adamı motor kaskı ile yaralayan saldırgan, motosikleti ile kaçmak üzereyken yoldan geçen bir asker tarafından etkisiz hale getirildi. 
Etkisiz hale getirilen saldırgan çevrede toplanan vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis şahsı gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 

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hamile kadını tekme tokat dövdü
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