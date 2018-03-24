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Hamile eşini vuran koca, olayı hatırlamıyormuş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde eşi Fatma Çakıllı'ya (35) şiddet uyguladığı için hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı bulunan Yaşar Çakıllı (44), 2 aylık hamile eşini av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Tutuklanan Çakıllı'nın polisteki ifadesinde, "Pompalı tüfeği aldığım ve korkutmak amaçlı havaya ateş ettiğimi hatırlıyorum. Kaç kez ateş ettim, direk eşime veya başkasına doğrulttuğumu hatırlamıyorum" dedi

Hamile eşini vuran koca, olayı hatırlamıyormuş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde eşi Fatma Çakıllı'ya (35) şiddet uyguladığı için hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı bulunan Yaşar Çakıllı (44), 2 aylık hamile eşini av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Tutuklanan Çakıllı'nın polisteki ifadesinde, "Pompalı tüfeği aldığım ve korkutmak amaçlı havaya ateş ettiğimi hatırlıyorum. Kaç kez ateş ettim, direk eşime veya başkasına doğrulttuğumu hatırlamıyorum" dedi

24 Mart 2018 Cumartesi 10:57
Hamile eşini vuran koca, olayı hatırlamıyormuş
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OLAY, 28 Şubat günü saat 16.30 sıralarında Seydişehir ilçesi Kızılcalar Mahallesi 303 Sokak'ta meydana geldi. Eşi Fatma Çakıllı'ya şiddet uyguladığı için hakkında daha önce 3 ay evden uzaklaştırma kararı verilen fırın işçisi Yaşar Çakıllı, öğle saatlerinde eve gelip eşiyle tartıştı. Eşinin polise ihbarı üzerine kaçan Yaşar Çakıllı, birkaç saat sonra av tüfeğini alıp tekrar eve döndü. Çakıllı, evin önünde duran eşi Fatma Çakıllı'nın üzerine tüfekle ateş açtı. Sol kolundan ve karnından yaralanan Çakıllı, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Çakıllı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi. Yaşar Çakıllı, kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

'BİZİ BİRLEŞTİRİN' DEDİM

Yaşar Çakıllı, polisteki ifadesinde kayınpederi Abdullah Ö.'yü arayarak eşiyle yeniden bir araya gelmek istediğini söylediğini belirterek, "'Eşimle yaşadığımız problemler nedeniyle uzaklaştırma cezası aldım. 1 aydır başka bir adreste kalıyordum. Kayınpederimi aradım. 'Baba bu iş uzadı, gelin bizi birleştirin' dedim. O da sizin işiniz bitti. Boşanma davası açtık. Bir iki gün içinde gelip, eşyaları yükleyip gideceğim. Ben eşyaları ve çocukları alırken evin önüne yaklaşmayacaksın" dediğini belirtti.

NASIL ATEŞ ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM

Olaydan önce kayınpederiyle tartıştığını bunun üzerine kendisini kaybettiğini belirten Çakıllı, "Kayınpederim eşyaları almaya eve gelmiş. Bende eve gittim. Eşyalarımı götürürseniz ben ne yaparım, dedim. O da, ne yaparsan yap, dedi. Bu eşyaları götüreceğiz. Ne zaman düzelirsen o zaman birleştireceğiz sizi, dedi. Ben de, ben düzgün bir insanım, ayrıca çocuğum engelli ve eşim 2 aylık hamile dediniz. Ben 80 gündür eve yaklaşmıyorum, bu ne demek oluyor dedim. Bunun üzerine tartıştık. Ben olay yerinden uzaklaştım. Daha sonra ne zaman geriye geldiğimi hatırlamıyorum. Evin yanında bulunan kullanılmayan eski eve 1,5 yıl önce dolu vaziyette sakladığım bana ait olan pompalı tüfeği alıp, korkutmak amaçlı havaya ateş ettiğimi hatırlıyorum. Kaç kez ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Direk eşime veya başkasına doğrulttuğumu hatırlamıyorum. Benim iki kolumda rahatsızlık var. Ağır bir şey kaldıramam. Nasıl ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Daha sonra orada bulunanlar benim elimden tüfeği aldı. Olay yerinden ayrılarak çarşıya yürüyerek gittim. Daha sonra polisi arayarak teslim oldum. Ben eşimi vurmak için plan yapmadım. Her şey bir anda oldu. Kayınpederimin sözleri üzerine kendimi kaybettim. Daha önce de barışmak için beni çağırdılar, ancak barıştırmadılar. Elimde çocuğumun ilaçları ile gittiğim halde eşimle yine tartışmıştık. Benim her şeyimi elimden aldılar. Eşimi yaraladığım için çok pişmanım" dedi. 

Yaşar Çakıllı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tedavisi tamamlanan Fatma Çakıllı ise bir süre Konya'daki ailesinin yanında kaldıktan sonra yaklaşık bir hafta önce Seydişehir'deki evine döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Yaşar ÇakıllıKonyaFatma Çakıllı
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