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Halk otobüsü sürücüsü, ’cinsel istismar’dan tutuklandı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde, özel halk otobüsü sürücüsü Ş.D., 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

Halk otobüsü sürücüsü, ’cinsel istismar’dan tutuklandı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde, özel halk otobüsü sürücüsü Ş.D., 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

04 Kasım 2017 Cumartesi 11:17
Halk otobüsü sürücüsü, ’cinsel istismar’dan tutuklandı
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ARİFİYE'DE özel halk otobüsünde şoförlük yapan Ş.D., ortaokul öğrencisikız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 21 Ekim’de gözaltına alındı. Arifiye ve kent merkezi arasında yolcu taşıyan otobüslerde çalıştığı öğrenilen Ş.D., emniyette verdiği ifadede suçlamaları kabul etmedi. Olay günü küçük kızın tabletini satmak için kendisinden yardım istediğini ve sonrasında özel aracıyla Adapazarı merkeze getirdiğini öne süren Ş.D., tablet para etmeyince kızı ilçeye geri getirip bıraktığını söyledi. Ş.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

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