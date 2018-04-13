Halk otobüsü motosiklete çarptı: 2 ölü!

KAZA öğle saatlerinde, Kocaeli'de Darıca Bayramoğlu Mahallesi Vural Sokak üzerinde meydana geldi. Hasan Salman ve kuzeni Turan Özbey'in üzerinde bulunduğu 41 UT 273 plakalı motosiklete, D.K. yönetimindeki 41 J 4013 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Motosiklet otobüsün altına girerken, kuzenler ağır yaralandı. Hasan Salman ve Turan Özbey'e, olay yerine gelen 112 Acil ekipleri ilk müdahalede bulundu. Bir özel hastaneye kaldırılan Salman ile Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özbey yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Motosikleti kimin kullandığı tespit edilmeye çalışılırken, halk otobüsü sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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