'Halk isterse gelir'

2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmeler TBMM Genel Kurulunda devam ediyor. AK Parti adına söz alan Grup Başkanvekili Bülent Turan ile Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, 2017 yılı bütçesinin tümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasına terör saldırısı dolayısıyla hayatını kaybederek şehit düşenler için Allah’tan rahmet dileyerek başlayan Bilgiç, "Taşeron terör örgütleri ve onları destekleyenlerin bilmesini istiyorum bu hain saldırılar milletimizin kazanımlarına asla sekte vuramayacaktır. Bizlere düşen her zamankinden daha çok bir ve beraber olmaktır. Forma değiştirerek askerimize, vatandaşımıza saldıran terör örgütleri asla başaramayacaklar" ifadelerini kullandı.

Suriye’deki gelişmelere değinen Bilgiç, "(Halep) Esad rejimi tahliye edilen o masum kardeşlerimize bir kez daha acımasızca saldırmıştır. Mazlumları katletmiş, yaralamıştır. Tüm dünyanın Esad rejimine dur deme zamanı gelmiştir" şeklinde konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici’nin bütçeye ilişkin açıklamalarına işaret eden Bilgiç, "Sanki öyle bir algı yarattınız ki kamu dış borcunu da sıfırlıyor algısı. Biz, ’dünyanın 10 büyük ekonomisi olacağız’ dedik. ’IMF’ye olan borcumuzu ödeyeceğiz’ dedik. Ödedik mi Sayın Kesici? Ödedik" diye konuştu.

Karayolları ve bölünmüş yollardaki maliyetleri de Kesici’nin dile getirdiğini belirten Bilgiç, 314 kilometre tünel, 165 kilometre bölünmüş yolun yapıldığını ifade etti. Bilgiç, AK Parti hükümetlerinin 15. bütçesinin bugün görüşüldüğünü anlatarak, gerçekleştirilen reformlar hakkında bilgi verdi.

"2017 YILINDA DA BÜYÜME HIZININ 4.4 OLACAĞI TAHMİN EDİLMEKTEDİR"

Bilgiç, Türkiye’nin 2016 yılı sonunda da büyümesini sürdüreceğine işaret ederek, "Türkiye bu büyüme performansını jeopolitik gerginlik ve azalan turizm gelirlerine rağmen elde etmiştir. İç talepteki canlılık devam etmektedir. 2017 yılında da büyüme hızının 4.4 olacağı tahmin edilmektedir" dedi.

BÜTÇEDE EN FAZLA PAY EĞİTİME

Bilgiç, 2016-2017 yılında Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayacak ülke olacağını ifade etti. Yapılan reformlarla önemli iyileşmelerin sağlandığına dikkati çeken Bilgiç, yatırım ödeneklerinin yüzde 30 oranında artırıldığını, bu miktarın 78 milyar liraya çıkarıldığını söyledi. Bilgiç, yabancı yatırım tutarına işaret ederek, bu rakamın 171,4 milyara ulaştığını kaydetti. Üretim ve istihdamın desteklenmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik pek çok düzenlemenin yakın zamanda hayata geçirildiğini anlatan Bilgiç, bütçede en fazla payın eğitime aktarıldığını dile getirdi. İkinci payın sağlık alanına aktarıldığını belirten Bilgiç, sağlık alanında yapılan reformlar ve atılan adımların iftihar edilmesi gereken gelişmeler olduğunu söyledi. Ulaşım alanında 304 milyarlık yatırımın yapıldığını anlatan Bilgiç, ulaştırma alanında yapılan yatırımlara da değindi. Bilgiç, emekli aylıklarına seyyanen 100 lira zam yapıldığını hatırlatarak, asgari ücretin bin 300 TL’ye çıkarıldığına dikkati çekti. Bilgiç, anayasa değişiklik teklifi ile bugüne kadar yapılan reformların taçlandırılacağına dikkati çekti.

BÜLENT TURAN: "BÜTÇE, DEMOKRASİNİN ÖZÜDÜR"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da konuşmasına Beşiktaş’ta terör saldırı sonrası şehit olanlara Allah’tan rahmet dileyerek başladı. Bütçenin sıradan bir kanun olmadığına dikkati çeken Turan, "Bütçe demokrasinin özüdür, hesap verilebilirlik demektir. Biz, bütçeyi milletin bir emaneti olarak görürüz" dedi.

Bütçe yapmanın bir parti ve hükümet olarak bir onur olduğunu belirten Turan, hiçbir partiye 15 yıl boyunca bütçe yapma imkanının verilmediğini, o yüzden milletin en çok teveccüh verdiği bu harekete mensup olmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

CHP’li vekil Kesici’nin ’OSB’ler batıyor’ ifadesini kullandığını hatırlatan Turan, Kesici’nin o açıklamasından sonra farklı OSB’lerden ’işçi arıyoruz’ şeklinde mesajların kendisine geldiğini ifade etti. Cumhurbaşkanlığı üzerine yapılan tartışmalara işaret eden Turan, "Saray, diktatör, Cumhurbaşkanlığı, tırı vırı. Sizin saray dediğiniz bu milletin evi. Oyunuz niye artmıyor biliyor musunuz? Her saray dediğinizde, her kaçak dediğinizde birilerini kırıyorsunuz. 16 bin muhtar orada yemek yemiş. Millet orada camiye gidiyor, kütüphaneye gidecek" dedi.

Sözlerine muhalefet sıralarından gelen tepkiler üzerine Turan, "Hurdacı bağırır sarraf susar. Bence bağırmayın" cevabını verdi.

"HALK İSTERSE BAŞKANLIK GELİR"

Turan, "Bizde 316 tane Recep Tayyip Erdoğan var, millet arkamızda. Biz biliyoruz ki Menderes de, Türkeş de başkanlık sisteminin bu ülkenin menfaati için olduğunu ifade ettiler. Başbakanımızla Cumhurbaşkanımızın uyumu dünyaya örnek bir uyum. Sayın Binali Yıldırım ile Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın arasında kriz ihtimali yok. Halk isterse başkanlık gelir" dedi.

Başkanlık sistemine makul yaklaşılması gerektiğini belirten Turan, CHP sıralarından da başkanlık önergesine ’evet’ oyu geleceğini savundu. CHP’nin bilerek, bilmeyerek bu ülkenin geleceğine katkı sağladığını söyleyen Turan, 367 krizinin bugünkü başkanlık sistemi zemininin kurulmasına sebep oluşturduğunu ifade etti.

Halep’te büyük bir ızdırabın olduğunu anlatan Turan, "Dünya 5’ten büyüktür’ demeye devam edeceğiz. Sizlere rağmen daha 15 yıl inşallah bütçe yapacağız" şeklinde konuştu. Turan’ın sözleri üzerine söz alan CHP’li Levent Gök, "Siz derseniz ki ’burada 317 tane Recep Tayyip Erdoğan var’, 317 eleştiri alırsınız. Cumhurbaşkanlığı milletin evi değildir, milletin evi TBMM’dir. Parlamenter rejim sayesinde sen de ben de burada milletvekilliği yapıyoruz. 15 Temmuz’da parlamenter rejime sarılarak bizleri öpücük yağmuruna tuttuğunuzu unutmayın" ifadelerini kullandı.

FETÖ konusunda en son sözü söylemesi gerekenin Turan olduğunu savunan Gök, Turan’ın Fetullah Gülen’e yönelik geçmiş yıllarda yaptığı açıklamaları hatırlattı.

