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Hakkari'de Erdoğan coşkusu! Çamura bata çıka alana koştular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin il kongresi için gittiği Hakkari'de yoğun güvenlik önlemiyle karşılandı. Erdoğan'ı görmek isteyen halk, çamura bata çıka alana gelmeyi başardı

Hakkari'de Erdoğan coşkusu! Çamura bata çıka alana koştular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin il kongresi için gittiği Hakkari'de yoğun güvenlik önlemiyle karşılandı. Erdoğan'ı görmek isteyen halk, çamura bata çıka alana gelmeyi başardı

23 Aralık 2017 Cumartesi 15:30
Hakkari'de Erdoğan coşkusu! Çamura bata çıka alana koştular
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin 6. olağan kongresine katılmak için geleceği Hakkari'de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için cadde yerine kestirme olan tarlalardan geçen vatandaşlar ise çamura bata çıka merkeze gelmeyi başardı.

CADDE VE SOKAKLAR TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere geleceği Hakkari'de kentin cadde ve sokakları Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları ile donatıldı. Belediye ise belirli aralıklarla anons yapılarak halkı kongreye davet etti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kentin giriş ve çıkışlarında araçlar didik didik aranarak üst aramaları da yapıldı. Birçok cadde ise güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

KOBRA HELİKOPTERİ DEVRİYE GÖREVİ YAPTI

Hakkari Fatih Kışlasına helikopterler inip kalkarken, kobra helikopterleri Sümbül Dağı ve çevresinde devriye görevi yaptı. Cumhurbaşkanı'nın geçiş yapağı güzergahlara ise keskin nişancılar yerleştirildi. Kongrenin yapılacağı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonuna akın eden vatandaşlar ise üst aramasından geçirildi. Partililer kongre salonuna alınırken vatandaşlar ise dışarıda bekletildi.

ÇAMURA BATA ÇIKA GELDİLER

Cadde yerine kısa yol olan tarlaları tercih eden bazı vatandaşlar ise ellerindeki Türk bayrakları ile çamura bata çıka alana gitmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise ayaklarına naylon bağlayarak tarlalardan geçti. Alana akın eden kalabalık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesini bekliyor.

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Son Güncelleme: 24.12.2017 00:07
Anahtar Kelimeler:
HakkariRecep Tayyip ErdoğanPolitikaGüncel
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