Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Hakkari ve Bitlis'te iki terörist teslim oldu

Hakkari ve Bitlis'te bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi

Hakkari ve Bitlis'te iki terörist teslim oldu

Hakkari ve Bitlis'te bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi

14 Temmuz 2017 Cuma 17:17
Hakkari ve Bitlis'te iki terörist teslim oldu
banner404

HAKKARİ Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı  görevlilerinin, PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve  engellenmesine yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.  Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İlimiz merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Zap Jandarma Karakol  Komutanlığına bir erkek bölücü terör örgütü mensubu silahsız ve teçhizatsız  olarak teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında 'kayıp şahıs' olarak  arandığı tespit edilmiş olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Bitlis'te de bir terörist teslim oldu
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmede ise bölücü terör  örgütüne karşı özellikle 2017 başından itibaren düzenlenen başarılı operasyonlarla ortaya konan kararlı tutum ve uygulanan baskının etkisini  göstermeye başladığı ve sonuç alınmaya devam edildiği kaydedildi. Teslim olan bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yenilerinin  eklendiği belirtilen bilgilendirmede Hakkari'nin Zap Bölgesi'ndeki Zap Jandarma  Karakol Komutanlığına bir teröristin silahsız, 13 Temmuz 2017'de ise Bitlis'in  Doğanlı kırsalında bir teröristin silah ve mühimmatları ile birlikte güvenlik  güçlerine teslim olduğu ifade edildi. Bilgilendirmede bu ve benzeri gelişmelerin, Türkiye Cumhuriyeti  Devleti'nin başta TSK olmak üzere tüm organlarıyla verdiği kararlı mücadelenin  sonucu olduğu kaydedildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
HakkariBitlisTeslim Olan TeröristPKK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Boş arazide ceset bulundu!
Boş arazide ceset bulundu!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim