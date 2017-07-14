Hakkari ve Bitlis'te iki terörist teslim oldu

HAKKARİ Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin, PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İlimiz merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Zap Jandarma Karakol Komutanlığına bir erkek bölücü terör örgütü mensubu silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında 'kayıp şahıs' olarak arandığı tespit edilmiş olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Bitlis'te de bir terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmede ise bölücü terör örgütüne karşı özellikle 2017 başından itibaren düzenlenen başarılı operasyonlarla ortaya konan kararlı tutum ve uygulanan baskının etkisini göstermeye başladığı ve sonuç alınmaya devam edildiği kaydedildi. Teslim olan bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yenilerinin eklendiği belirtilen bilgilendirmede Hakkari'nin Zap Bölgesi'ndeki Zap Jandarma Karakol Komutanlığına bir teröristin silahsız, 13 Temmuz 2017'de ise Bitlis'in Doğanlı kırsalında bir teröristin silah ve mühimmatları ile birlikte güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edildi. Bilgilendirmede bu ve benzeri gelişmelerin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başta TSK olmak üzere tüm organlarıyla verdiği kararlı mücadelenin sonucu olduğu kaydedildi.