Hakkari'den acı haber! Yüzbaşı, şehit cenazesinden dönerken şehit oldu

HAKKARİ'NİN Şemdinli ilçesinde askerlerin içinde bulunduğu otomobil, şarampole devrildi. Kazada 1 Yüzbaşı şehit düştü, 2 uzman çavuş yaralandı.
ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yüzbaşı Burak Bilen'in de içinde bulunduğu otomobil, Derecik beldesi Çamlıkaya mevkisi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada, Yüzbaşı Bilen ile otomobilde bulunan 2 uzman çavuş yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILAN YÜZBAŞI ŞEHİT DÜŞTÜ
Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yüzbaşı Bilen şehit oldu.
Yaralı 2 askerin hastanedeki tedavisi sürüyor.
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