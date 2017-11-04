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Hakkari'den acı haber! Yüzbaşı, şehit cenazesinden dönerken şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2 şehit korucunun cenazesinden dönen askerleri taşıyan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu, 1 Yüzbaşı şehit düştü, 2 uzman çavuş yaralandı

Hakkari'den acı haber! Yüzbaşı, şehit cenazesinden dönerken şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2 şehit korucunun cenazesinden dönen askerleri taşıyan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu, 1 Yüzbaşı şehit düştü, 2 uzman çavuş yaralandı

04 Kasım 2017 Cumartesi 11:29
Hakkari'den acı haber! Yüzbaşı, şehit cenazesinden dönerken şehit oldu
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HAKKARİ'NİN Şemdinli ilçesinde askerlerin içinde bulunduğu otomobil, şarampole devrildi. Kazada 1 Yüzbaşı şehit düştü, 2 uzman çavuş yaralandı.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yüzbaşı Burak Bilen'in de içinde bulunduğu otomobil,  Derecik beldesi  Çamlıkaya mevkisi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada, Yüzbaşı Bilen ile otomobilde bulunan 2 uzman çavuş yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILAN YÜZBAŞI ŞEHİT DÜŞTÜ

Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yüzbaşı Bilen şehit oldu.

Yaralı 2 askerin hastanedeki tedavisi sürüyor.

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Son Güncelleme: 04.11.2017 11:43
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