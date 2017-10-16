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Hakkari'de hain saldırı: 2 asker şehit

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu

Hakkari'de hain saldırı: 2 asker şehit

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu

16 Ekim 2017 Pazartesi 17:40
Hakkari'de hain saldırı: 2 asker şehit
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HAKKARİ'NİN  Çukurca ilçesinin  Irak sınırında askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak etti. Hain saldırıda 2 asker şehit oldu.

BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDI

Çukurca ilçesinin  Irak sınırında askeri aracın geçişi esnasında  PKK'lı teröristler tarafından önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada 2 asker şehit olurken, bölgede operasyon başlatıldığı belirtildi.

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