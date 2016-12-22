Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Hakime duruşmada beddua etti, çıkamadı!

Büyükçekmece’de 20 Mart’taki kazada Arzu Eğmen ve Hüseyin Halid Salman (22) yaralandı

Hakime duruşmada beddua etti, çıkamadı!

Büyükçekmece’de 20 Mart’taki kazada Arzu Eğmen ve Hüseyin Halid Salman (22) yaralandı

22 Aralık 2016 Perşembe 08:36
Hakime duruşmada beddua etti, çıkamadı!
banner404
ARZU Eğmen’in çarptığı araçta yolcu olarak bulunan Adnan Salman (52) da hayatını kaybetti. Arzu Eğmen “Olay tarihinden bir gün önceden evden çıkmayacağım düşüncesiyle arkadaşlarımla birlikteydim ve alkol almıştım. Annemin rahatsızlığı nedeniyle acilen evden çıkmak gerektiğinden yolumda seyrederken sağ şeritten sol şeride geçmek istediğim esnada önümdeki aracın da sol şeritten sinyal vermeden sağ şeride geçmesiyle önleyemeyeceğim bir kaza meydana geldi. Olaydan dolayı yaralandım. Böyle bir olaya sebebiyet verdiğimden dolayı çok büyük üzüntü ve pişmanlık içerisindeyim. Alkolü geceden almıştım”dedi.
Suç duyurusu!
Tarafların kusur oranlarının tespiti için dosyanın bilirkişiye verilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanık Arzu Eğmen’in tutukluluk halinin devamına karar verdiğini açıkladı. Bu sırada sanık Eğmen, Mahkeme Başkanı Mithat Çelikel’e hitaben “Ben annemden ayrı kaldım, sen de evladından ayrı kal” diye bağırarak jandarma eşliğinde duruşma salonundan ayrıldı. Mahkeme heyeti de sanığın bu söylemleri ile ilgili suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
BedduaHakimArzu EğmenBüyükçekmeceHüseyin Halid Salman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Boş arazide ceset bulundu!
Boş arazide ceset bulundu!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim