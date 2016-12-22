Hakime duruşmada beddua etti, çıkamadı!

ARZU Eğmen’in çarptığı araçta yolcu olarak bulunan Adnan Salman (52) da hayatını kaybetti. Arzu Eğmen “Olay tarihinden bir gün önceden evden çıkmayacağım düşüncesiyle arkadaşlarımla birlikteydim ve alkol almıştım. Annemin rahatsızlığı nedeniyle acilen evden çıkmak gerektiğinden yolumda seyrederken sağ şeritten sol şeride geçmek istediğim esnada önümdeki aracın da sol şeritten sinyal vermeden sağ şeride geçmesiyle önleyemeyeceğim bir kaza meydana geldi. Olaydan dolayı yaralandım. Böyle bir olaya sebebiyet verdiğimden dolayı çok büyük üzüntü ve pişmanlık içerisindeyim. Alkolü geceden almıştım”dedi.

Suç duyurusu!

Tarafların kusur oranlarının tespiti için dosyanın bilirkişiye verilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanık Arzu Eğmen’in tutukluluk halinin devamına karar verdiğini açıkladı. Bu sırada sanık Eğmen, Mahkeme Başkanı Mithat Çelikel’e hitaben “Ben annemden ayrı kaldım, sen de evladından ayrı kal” diye bağırarak jandarma eşliğinde duruşma salonundan ayrıldı. Mahkeme heyeti de sanığın bu söylemleri ile ilgili suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

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