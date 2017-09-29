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'Hakemin maça etkisini görmedim'

Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe gibi bir takımı yenip, 13 puana gelmek bizim için önemliydi. Maçın başından sonuna kadar oyuna karakterini yansıtan oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi

'Hakemin maça etkisini görmedim'

Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe gibi bir takımı yenip, 13 puana gelmek bizim için önemliydi. Maçın başından sonuna kadar oyuna karakterini yansıtan oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi

29 Eylül 2017 Cuma 23:32
'Hakemin maça etkisini görmedim'
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SÜPER Lig’in 7. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ederek, önemli bir 3 puan kazandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, “Öncellikle maç öncesine baktığımızda son 2 haftanın kazanan takımı vardı. Beşiktaş derbisini kazanarak moralle gelen bir takım vardı. Oyunun başından sonuna kadar doğru oynadığımızı düşünüyorum. Rakibe alan bırakmadık. Kenarların çıkışlarını kapatınca 90 dakika boyunca rakibimize net pozisyon vermedik. Gol bulduk, goller kaçırdık. Çok önemli bir galibiyet aldık. Maçta belki 2. ya da 3. golü de bulabilirdik. Rakibimiz de gol bulma şansı yakaladı. Fenerbahçe gibi bir takımı yenip, 13 puana gelmek bizim için önemliydi. Maçın başından sonuna kadar oyuna karakterini yansıtan oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

“Hakemin maçın geneline çok etkisi olduğunu göremedim”

Gazetecilerin hakemin oyunu etkileyip etkilemediği sorusuna yanıt veren Buruk, “Ben hakemin maçın geneline çok etkisi olduğunu göremedim. Janssen’in Mustafa’nın ayağına bastığı pozisyon ve Caner’e yaptığı dirsek müdahalesinde kırmızı olması lazımdı. Oyun içinde hakemin çok etkisi olduğunu göremedim. Ben oyunun genelinde bir etkisini göremedim. Biz kendi işimizi çok iyi yaptık ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Rakip 90 dakika boyunca pozisyona girmeden maçı bitirdik” diye konuştu.

Hafta içinde hakemlere yönelik yaptığı açıklamanın hakemleri baskı altına aldığına yönelik iddialar olduğuyla ilgili soruya da yanıt veren Buruk, ”Ben iki taraf için de hakem yapmasın demiştim. Bu sözün hakemi etkilemek olduğunu düşünmüyorum. Biz de çok hatalar yaşadık, rakiplerimiz de yaşadı. 3 hafta önce Bülent Yıldırım Antalyamaçında bizim çok net penaltımızı vermemişti. Benim demek istediğim kimsenin canı yanmasındı. Bu açıklamayı yaptığımda hakemi dahi bilmiyordum. Biz çok hak ederek galibiyet aldık bugün. Rakibe gol pozisyonu vermeyen takım bizdik” ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda yaptığı değişiklerle ilgili de konuşan Buruk, “İlk yarı özellikle önde topu tutamadık ve defans arkası koşuları yapamadık. Henrique’nin iyi gününde olmadığını gördük ve taktiksel bir değişiklik yaptık. Onur’u oyuna aldık ve başarılı olduk. Onur’u da tebrik ediyoruz” dedi.

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Akhisarspor Teknik Direktörü
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