Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108732
ALTIN
159.483
DOLAR
3.8790
STERLİN
5.0675
EURO
4.5170
Spor salonuna gidenlerin yüzde 60'ı seks düşünüyor
Spor salonuna gidenlerin yüzde 60'ı...
Kireçlenmede tedavi yöntemi: 'Kök Hücre'
Kireçlenmede tedavi yöntemi: 'Kök Hücre'
Balonla zayıflama dönemi
Balonla zayıflama dönemi
banner468

Hafta sonu 99 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde hafta sonu yapılan denetimlerde 99 kaçak göçmen ve bir organizatör yakalandı

Hafta sonu 99 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde hafta sonu yapılan denetimlerde 99 kaçak göçmen ve bir organizatör yakalandı

13 Kasım 2017 Pazartesi 14:36
Hafta sonu 99 kaçak göçmen yakalandı
banner404

AYVALIK KOM Grup Amirliği ile Sahil Güvenlik Grup Komutanlığının ortaklaşa yaptığı operasyonda 16’sı çocuk toplam 39 Suriye uyruklu göçmen, sürat teknesi ile Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmak isterken yakalandı. Bir organizatör de gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan tekneye el konuldu.
İkinci olayda ise görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından Madra Çayı önlerinde tespit edilen lastik bot durduruldu. Suriye uyruklu 25 erkek, 8 kadın, 27 çocuk olmak üzere toplam 60 mülteci yakalandı. Lastik botun batma ihtimaline karşı göçmenler Sahil Güvenlik gemisine bindirilerek karaya çıkarıldı.
99 Suriye uyruklu mülteci gerekli işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BalıkesirAyvalıkKaçak Göçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarma memur alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman bitecek?
Jandarma memur alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman bitecek?
Mayın patlaması sonucunda 1 asker yaralandı
Mayın patlaması sonucunda 1 asker yaralandı
Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim