Hafriyat Yönetmeliği'ne tepki

MART ayının ilk haftasında uygulanması için gündeme gelen 'Hafriyat Yönetmeliği' ile hafriyatın 40 kilometre mesafedeki Kepez-Kızıllı'ya götürülmesinin konut maliyetine yansımasının kaçınılmaz olacağını belirten Karataş, "Bu kadar uzak mesafeye hafriyatın götürülmesi, belediye eliyle dayatmalı bir hafriyat ticareti yapılması ne inşaat sektörüne ne de konut sahibi olacak vatandaşa fayda getirmeyecektir" dedi.

'HER HAFRİYAT ATIK DEĞİL'

Karataş yaptığı açıklamada, "Müteahhitlerimizin kendi aralarında, temel için kazı yapan müteahhidin dolgu ve bahçe düzenlemesi yapan başka bir meslektaşına en azından belli mesafeler içerisinde bu malzemeyi, Kızıllı'yı aradan çıkartarak, vermesi gereklidir. Bu adım doğru ve kabul edilebilecek önerimizdir. Her hafriyat atık değildir. Bu konuda belirli ve makul mesafelerde sorunun giderilebilmesi mümkündür" diye konuştu.

'ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZİ ÇOĞALTIYORUZ'

İlçelerde de trafik ve akaryakıt yükünden kurtulabilmek için başka depolama alanları aradıklarını vurgulayan Deniz Karataş, "Hafriyatçı ve müteahhidimizin yaşadığı bu sürecin, en az zararla sorunun giderilmesi noktasında çözüm önerilerimizi çoğaltmaktayız. Daha önce de belirttiğimiz gibi her hafriyat 40 km Kızıllı'ya götürülemez. Yol uzak ve fazla yük atılmasına sebep olacaktır, dolayısı ile güzergâhta tonajla ilgili sıkıntı yaşanacak, trafik ve akaryakıt maliyetleri artacak. Bu uygulama konut fiyatlarını yükseltecektir" dedi.