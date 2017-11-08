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Hafriyat kamyonu dehşet saçtı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hafriyat kamyonu geri kayarak bir evin duvarını yıktı

Hafriyat kamyonu dehşet saçtı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hafriyat kamyonu geri kayarak bir evin duvarını yıktı

08 Kasım 2017 Çarşamba 19:07
Hafriyat kamyonu dehşet saçtı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Ortahisar ilçesinin 2’nolu Beşirli Mahallesi’nde, İsmail Ç. yönetimindeki 06 BF 7659 hafriyat yüklü kamyonun rampadan tırmanırken önüne bir otomobil çıktı. Rampa nedeniyle tekrar hareket etmeye çalışan kamyon, kasasında bulunan hafriyatla birlikte kalkamayınca geri kayarak bir evin duvarını yıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
HafriyatORTAHİSARTrabzon
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