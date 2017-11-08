Hafriyat kamyonu dehşet saçtı

EDİNİLEN bilgiye göre, Ortahisar ilçesinin 2’nolu Beşirli Mahallesi’nde, İsmail Ç. yönetimindeki 06 BF 7659 hafriyat yüklü kamyonun rampadan tırmanırken önüne bir otomobil çıktı. Rampa nedeniyle tekrar hareket etmeye çalışan kamyon, kasasında bulunan hafriyatla birlikte kalkamayınca geri kayarak bir evin duvarını yıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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