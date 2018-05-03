Haciz için gelen avukatı bacağından vurdu

Polis ekipleri de olayın ardından kaçan Yılmaz T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

OLAY , bugün öğleden sonra Gaziantep'te meydana geldi. Gelinlik satışı yapan Yılmaz T., işyerine gelen avukat katibi Tuna Yeşilkaya ve haciz memurlarıyla tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada öfkelenen Yılmaz T., işyerinin önünde yanındaki tabancayla Yeşilkaya'ya ateş açtı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Yeşilkaya, silah sesini duyanların çağırdığı ambulansla tedavi için 25 Aralık Devlet Hastanesine götürüldü.

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