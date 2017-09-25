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Habur’da tatbikat 8’inci gününde

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Türkiye’nin Irak sınırındaki Şırnak’ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlattığı tatbikat 8’inci gününde devam ediyor

Habur’da tatbikat 8’inci gününde

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Türkiye’nin Irak sınırındaki Şırnak’ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlattığı tatbikat 8’inci gününde devam ediyor

25 Eylül 2017 Pazartesi 12:34
Habur’da tatbikat 8’inci gününde
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TSK’NIN, Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tır parkının karşısındaki boş arazide 18 Eylül’de başlattığı tatbikat devam ediyor. Tatbikat alanında bugün haberin yazıldığı saatlere kadar herhangi bir hareketlilik yaşanmadı. Alan çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı da görüldü. 

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Türk Silahlı KuvvetleriHaburTatbikatTSKşırnakHabur Sınır Kapısı
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