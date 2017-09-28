Habur’da gece tatbikatı

TATBİKATIN 3’üncü safhasında TSK ve Irak askerlerinin katılımıyla 10’uncu gününde gündüz yapılan eğitim gece de sürdü. Tatbikat, 7’inci kolordu komutanı Tümgeneral Sinan Yayla’nın sevk ve idaresinde, 28. Mekanizma Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut’un emir komutasında yapıldı. Tatbikat çerçevesinde tanklar alan içerisinde manevralar gerçekleştirdi. Saat 20.30’da yapılan tatbikat yarım saat sürdü.

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