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Habersiz evden çıkan küçük çocuk bulundu

Adana'da kimseden habersiz evinden çıkıp yol ortasında yürüyen 2 yaşındaki çocuk, bir vatandaşın fark etmesi üzerine yakınlarına teslim edildi.

Habersiz evden çıkan küçük çocuk bulundu

Adana'da kimseden habersiz evinden çıkıp yol ortasında yürüyen 2 yaşındaki çocuk, bir vatandaşın fark etmesi üzerine yakınlarına teslim edildi.

26 Nisan 2018 Perşembe 07:52
Habersiz evden çıkan küçük çocuk bulundu
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ALINAN bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde  bir apart otel görevlisi hava almak için iş yerinin dışına çıktığında yol  ortasında küçük yaşta çocuk görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, görevlilerce otel lobisine alınan çocuğun  yakınlarına ulaşmak için çalışma başlattı.

Çocuğun yakınlarının, bulunduğu yerin arka sokağındaki apartmanda  oturduğunu tespit eden ekipler durumu ailesine iletti.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, 2 yaşındaki Asım Erdoğan'ın bir binanın  zemin katında annesiyle yaşadığı ve evin açık kapısından çıktığı anlaşıldı.

İncelemelerin ardından çocuk, annesine teslim edildi.

BAKICISI UYURKEN DIŞARI ÇIKTI

Olay, saat 4.20 sıralarında Çukurova İlçesi Beyazevler mahallesi 80024 sokakta meydana geldi. 1 buçuk yaşındaki Asım bebek bakıcısı uyuduğu sırada kapısı açık unutulan evden dışarı çıktı. Asım bebek evinin yüz metre ilerisindeki caddeye koşarak geldi. Cadde üzerinde bulunan otel çalışanı Serkan Koç (25) başı boş bir şekilde çocuğun koştuğunu görünce hemen yanına gidip çocuğu aldı. Annesi ve babasının olmadığını fark eden Koç durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çocuğun ailesini aramaya başladı. Çocuğun ailesini aradığı sırada soy ismi öğrenilmeyen ismi Meral olan bakıcı polislerin yanına geldi. Bakıcı çocuğa baktığını, uyuduğu sırada evden çıktığını söyledi. Polis ekipleri bakıcıya annesinin gelmesini söylerken bakıcı annenin çalıştığını belirtti. Anne Betül Pınar E. çağırıldıktan sonra bebeği Asım teslim edildi. 

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AdanaEvden çıkan Küçük çocuk
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