Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
107390
ALTIN
172.719
DOLAR
4.0620
STERLİN
5.6824
EURO
4.9537
NASA'nın gizli uzay mekiği tespit edildi
NASA'nın gizli uzay mekiği tespit...
Balık yemek parkinson hastalığına iyi geliyor
Balık yemek parkinson hastalığına iyi...
WhatsApp'a yaş sınırı geliyor
WhatsApp'a yaş sınırı geliyor
Alanya - Antalya Hava Durumu - 26 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Güzel başlayan gece facia ile sonlandı! Balkondan düşen genç kız öldü

İzmir'in Buca ilçesinde ev arkadaşlarıyla alkol alan üniversite öğrencisi genç kız, hava almak için çıktığı balkondan düşüp öldü

Güzel başlayan gece facia ile sonlandı! Balkondan düşen genç kız öldü

İzmir'in Buca ilçesinde ev arkadaşlarıyla alkol alan üniversite öğrencisi genç kız, hava almak için çıktığı balkondan düşüp öldü

26 Nisan 2018 Perşembe 15:09
Güzel başlayan gece facia ile sonlandı! Balkondan düşen genç kız öldü
banner404

İZMİR'İN Buca ilçesi Adatepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda Dokuz Eylül Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Buse Erdoğan, kaldığı öğrenci evindeki arkadaşlarıyla alkol aldı. Arkadaşları uyuduktan sonra hava almak amacıyla balkona çıkan Erdoğan, dengesini kaybederek üçüncü kattan beton zemine düştü. Gürültü üzerine dışarıya çıkan mahalle sakinleri genç kızın yerde kanlar içerisinde yattığını görünce, sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Erdoğan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
'BEN İNTİHAR ETMEK İSTİYORUM''

Öte yandan Erdoğan'ın alkol aldığı sırada arkadaşlarına 'Ben intihar etmek istiyorum' dediği öne sürüldü. Polis ekipleri, Buse Erdoğan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
İzmirBucaFacia
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eve böyle girdiler, içerideki manzara dehşete düşürdü!
Eve böyle girdiler, içerideki manzara dehşete düşürdü!
Bar sahibinin cesedi depoda bulundu
Bar sahibinin cesedi depoda bulundu
Polisten kaçan 4 hırsız, tekvandocuya denk gelince yakayı ele verdi!
Polisten kaçan 4 hırsız, tekvandocuya denk gelince yakayı ele verdi!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim