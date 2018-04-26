Güzel başlayan gece facia ile sonlandı! Balkondan düşen genç kız öldü

Öte yandan Erdoğan'ın alkol aldığı sırada arkadaşlarına 'Ben intihar etmek istiyorum' dediği öne sürüldü. Polis ekipleri, Buse Erdoğan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Erdoğan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 'BEN İNTİHAR ETMEK İSTİYORUM''

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