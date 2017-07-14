Güvenlik korucularına saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

HAKKARİ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "14.07.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Aktütün Mehendi bölgesinde yol araması yapan güvenlik korucularına yönelik olarak bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan roketli saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit olmuştur. 2 güvenlik korucusu ise yaralanmış olup, sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavilerine başlanılmıştır. Bölgeye takviye birlikler, İHA’lar ile taarruz helikopteri sevk edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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