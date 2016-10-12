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Güvenlik görevlisi amirini vurup intihar etti

Başkent’te bir bankada çalışan güvenlik görevlisi, amirini silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti

Güvenlik görevlisi amirini vurup intihar etti

Başkent’te bir bankada çalışan güvenlik görevlisi, amirini silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti

12 Ekim 2016 Çarşamba 15:18
Güvenlik görevlisi amirini vurup intihar etti
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OLAY, Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necatibey Caddesi üzerindeki bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Şenol K. (34) ile güvenlik amiri Cevdet Y. (48) sabahın erken saatlerinde tartıştı. Cevdet Y.’nin odasına gitmesinin ardından da süren tartışma, daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Silah seslerini duyan kurum çalışanları, odanın kapısını açtıklarında Cevdet Y. ve Şenol K.’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti. Polis, yapılan incelemede Şenok K.’nın amiri Cevdet Y.’yi öldürmesinin ardından intihar ettiğini belirledi. Şenol K. ile Cevdet Y.’nin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı
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