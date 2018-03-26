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Gürültüyü duyan koştu dehşetle karşılaştı

Ankara’da 3 katlı binanın havalandırma boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti

Gürültüyü duyan koştu dehşetle karşılaştı

Ankara’da 3 katlı binanın havalandırma boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti

26 Mart 2018 Pazartesi 21:18
Gürültüyü duyan koştu dehşetle karşılaştı
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OLAY, Ankara’nın Keçiören ilçesinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İncirli Mahallesi 124. Cadde üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda oturan S.A. isimli kadın apartmanın havalandırma boşluğuna sert bir şekilde düştü.

Büyük gürültüyle yere çakılan kadın, komşuların sesi duymasıyla fark edildi. S.A.’yı yerde hareketsiz gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri S.A.’nın öldüğünü tespit etti. Savcının talimatıyla S.A.’nın cansız bedeninin bulunduğu yerde olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Cenaze son incelemeler için Keçiören Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili geniş çaplı incelemeleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
AnkaraGürültü
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