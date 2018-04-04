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Güpegündüz dehşet! Okul önünde başından vurulmuş ceset bulundu

İstanbul'da özel okul önünde park edilen bir aracın içinde başından silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Polis intihar şüphesi bulunduğunu belirtti

Güpegündüz dehşet! Okul önünde başından vurulmuş ceset bulundu

İstanbul'da özel okul önünde park edilen bir aracın içinde başından silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Polis intihar şüphesi bulunduğunu belirtti

04 Nisan 2018 Çarşamba 13:10
Güpegündüz dehşet! Okul önünde başından vurulmuş ceset bulundu
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE bir özel okul önünde park halindeki araçta başından silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Polis, bagajda engelli arabası bulunduğunu ve intihar olabileceğini de belirtti.
PARK HALİNDEKİ ARACIN İÇİNDE CANSIZ HALDE BULUNDU
Atakent 'te özel okulda çalışan servis minibüsü şoförleri araçlarını park ettiği alandaki bir araç içinde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Durumdan şüphelenen bir servis sürücüsü okulun güvenliklerine haber verdi. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 ekipleri araç içindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
BAŞINDAN VURULDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Araç çevresine güvenlik şeridi çekilirken, olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde ve araçta incelemelerde bulundu. Polis ekipleri yaptığı incelemelerde bu kişinin başından vurulduğunu ve araç içinde kovanlar olduğunu tespit etti.
BAGAJDA ENGELLİ ARACI BULUNDU, İNTİHAR ŞÜPHESİ VAR
Aracın bagajında da engelli arabası olduğu görüldü. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından henüz ismi öğrenilemeyen kişinin cesedi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayın intihar olabileceği üzerinde dururken, başlatılan soruşturma sürüyor.

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