Güney Kore Devlet Başkanı, Ziyaret Sonrası Türkçe Mesaj Paylaştı

Moon bugün Türkçe olarak yazdığı Twitter mesajında Türkiye ile Güney Kore'nin kardeş ülkeler olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sağlık dilediklerini iletti.
İşte o mesaj:
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in sosyal paylaşım sitesi 'Twitter' üzerinden yaptığı açıklamada, ''Devlet ziyareti yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile güzel bir görüşme yaptım. Türkiye ve Kore birbirinden uzakta olsa da yakın duygular paylaşan 'Kardeş Ülke'lerdir. İki 'Kardeş Ülke'ninebedi gelişimini umar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık dilerim.'' dedi
.
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