Güneş enerjisi sistemini temizlerken çatıdan düşerek can verdi



EDİNİLEN bilgiye göre, Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda 8 katlı bir apartmanda yaşayan Muzaffer Gence (60) isimli şirket yöneticisi, binanın güneş enerjisinin cam panellerini temizlemek için dama çıktı. Bir süre burada enerji sisteminin camını temizleyen Gence, henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü. Sesi duyan vatandaşlar olayı sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Gence’nin cenazesi Adana Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.