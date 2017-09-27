Günde bir dakika kitap okunurken, üç saat telefonla zaman geçiyor

MEDYA takibinin önemli kuruluşu Ajans Press, Türkiye'nin günlük alışkanlıklarına yönelik bir araştırma gerçekleştirdi. Ajans Press'in We Are Social verilerini derlediği araştırmada, Türkiye'de bulunan 71 milyon mobil kullanıcının yüzde 75'i akıllı telefon kullanıyor. Türk halkının cep telefonu başında geçirdiği süre son bir yılda yüzde 15,4 artarak günde 2 saat 59 dakika oldu. Cep telefonlarının internet hizmeti sağlamada ileri seviyelere ulaşması, bilgisayar trafiğini de etkiledi; internete bilgisayar üzerinden girenlerin oranı geçtiğimiz yıla göre yüzde 29 oranında geriledi. Mobilden internete girenlerin oluşturduğu trafik ise yüzde 33 oranında artarak yüzde 61'e çıktı. Mobil internet kullanımın artması mobilden yapılan alışverişleri de etkilerken, mobil alışverişte Almanya, Fransa, Japonya gibi devleri geride bıraktık.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan elde edilen bilgilere göre ise Türkiye'de bireylerin kitap okumak içinde günce sadece bir dakika vakit ayırdıkları belirtildi. Ajans Press ve PRNet'in bu yıl içerisinde gerçekleştirdiği medya analizinde ise kitap konulu 96 bin 563 haber yansıması tespit edilirken, internet konulu 118 bin 985 haber çıkışı saptandı. Medyada internetin daha çok yer alması araştırmanın dikkat çekici başlıklarından birisi oldu.