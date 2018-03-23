Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 23 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Kişisel verileri paylaşan Facebook'a 40 milyar dolarlık ceza
Kişisel verileri paylaşan Facebook'a 40...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 22 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Sağlıklı kilo verdirip kanseri önlüyor!
Sağlıklı kilo verdirip kanseri önlüyor!

Gülen'e 'vatan haini' diyen gazeteciye hapis cezası

Erzincan Detay adlı haber sitesinin sahibi Hüseyin Adalan, Fethullah Gülen'e yönelik ifadeleri nedeniyle 2 farklı cezaya çarptırıldı. Adalan, bir yazısında 'Fethullah Gülen Terör Örgütü' dediği için 50.000 lira tazminata, başka bir yazısında Gülen'e 'vatan haini' dediği için de 6 yıl 6 ay hapis ve 10.000 lira tazminata mahkum oldu

Gülen'e 'vatan haini' diyen gazeteciye hapis cezası

Erzincan Detay adlı haber sitesinin sahibi Hüseyin Adalan, Fethullah Gülen'e yönelik ifadeleri nedeniyle 2 farklı cezaya çarptırıldı. Adalan, bir yazısında 'Fethullah Gülen Terör Örgütü' dediği için 50.000 lira tazminata, başka bir yazısında Gülen'e 'vatan haini' dediği için de 6 yıl 6 ay hapis ve 10.000 lira tazminata mahkum oldu

23 Mart 2018 Cuma 08:37
Gülen'e 'vatan haini' diyen gazeteciye hapis cezası
banner404

ERZİNCAN Detay adlı haber sitesinin sahibi Hüseyin Adalan 2014 yılında sitesinde kaleme aldığı yazıda, ‘Fethullah Gülen Terör Örgütü’ tanımını kullandı. Bunun üzerine Gülen’in avukatları Adalan’dan şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine o dönemde görevde olan ancak şu an FETÖ’den müebbet hapis cezasıyla cezaevinde bulunan başsavcı Mehmet Burak Uzun tarafından Adalan hakkında iddianame hazırlandı.

Diken'den Tunca Öğreten'in haberine göre, Erzincan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanan Adalan hakkındaki ilk karar yaklaşık 5 ay önce verildi.

Halen görevde olan yargıç Muharrem Yiğittürk, Adalan’ı suçlu buldu ve 50.000 lira tazminata mahkum etti.

'MAHKUMİYETİ KESİNLEŞENE KADAR MASUMİYET ESASTIR'

Türk polisi

“Davacı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘terör örgütü kurmak ve yönetmek’ suçlaması ile soruşturma yürütüldüğü bilinmektedir. Ne var ki, mahkumiyet hükmü kesinleşene kadar kişiler yönünden masumiyet esastır. Söz konusu haberlerde, söz konusu olduğu şekilde mutlak ithamların basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi olanaksızdır. Dolayısıyla davacı hakkında anılan soruşturmadan dolayı mahkumiyet kararı verilse dahi FETÖ ibaresi kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyacaktır.” 

Aynı mahkeme, kararından 1.5 ay sonra Adalan hakkında bir karar daha verdi. Kaleme aldığı bir yazıda, Gülen’e ‘vatan haini’ dediği için açılan davada bu defa da Adalan’a 6 yıl 6 ay hapis ve 10 bin lira tazminat cezası verildi.

'PARALARI ÖDEMEYECEĞİM'

 Mahkemenin iki kararını değerlendiren Adalan, üst mahkemenin cezaları onaması durumunda karara direneceğini ve para cezalarını ödemeyeceğini söyledi.

Adalan sözlerine şöyle devam etti: 

Fethullah Gülen

“Bir kez bile hakim karşısına çıkmadım. Adalet o kadar hızlı işledi ki gıyabımda ceza verdi mahkeme. Şu an darbe girişimi gerçekleştirilmiş gibi hissediyorum. Ülkede adalet yok ama adalet bakanı var. Teröriste ‘terörist’, vatan hainine ‘vatan haini’ demek suç olmuş.”

GÜLEN HALA MÜŞTEKİ VE MAĞDUR

Fethullah Gülen’in Türkiye’de hala müşteki ve mağdur sıfatında olduğunu söyleyen Adalan, üst mahkemenin kararı onaması durumunda bu kararın emsal olacağını ve Gülen’e ‘terörist’ diyen herkesin ceza alacağını savundu.

Adalan şöyle konuştu: 

“FETÖ’den müebbet ceza almış, cezaevinde yatmakta olan bir savcının hazırladığı iddianameyle ceza aldım. FETÖ’ye ‘FETÖ’ demek suçsa, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dava açsınlar.”

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
GüLenVatan HainiGazeteciHapis CezasıErzincan Detay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çamaşır makinesini tavuklarına kümes yaptı
Çamaşır makinesini tavuklarına kümes yaptı
Silah ve mühimmat ele geçirildi
Silah ve mühimmat ele geçirildi
Amca dayanamadı: 5 yaşındaki çocuğun neyinden tahrik oldun!
Amca dayanamadı: 5 yaşındaki çocuğun neyinden tahrik oldun!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim